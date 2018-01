An der deutschen Fastnacht werden konfettifreie Zonen eingeführt. Was könnte man bei uns nicht alles verbieten?

In Deutschland haben sie es gemerkt, das fastnächtliche Treiben gehört in ordentliche Bahnen gelenkt. Konfetti zwischen Pflastersteinen sind eine Sauerei. Also weg mit dem Zeug. Warum sollen sich die Narren Dinge herausnehmen dürfen, die ganz und gar nicht drinliegen? Höchste Zeit, dass auch die Basler Fasnacht zur Vernunft kommt! Fünf Vorschläge für eine vernünftige Regulierung der drey scheenschte Dääg. Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, fallen sicher noch mehr ein.

In Sachen Räppli ist der Fall ja sowieso klar: Weg mit dem Zeug, die Stadtreinigung muss ja Tonnen davon aus der Stadt karren, zudem ist der Räpplistaub gefärhlich für Menschen, die unter Allergien leiden, das geht doch einfach nicht! Aber es gibt auch andere Zumutungen, die jetzt aus dem Fasnachtsleben verbannt werden müssen. Es ist Zeit, dass wir endlich zur Vernunft kommen.

Erstens: Anstössige Lebensmittelvergeudung

Der Missbrauch von Orangen und Dääfi als Wurfgeschosse ist schon von Grund auf zu verurteilen. Weil sie gefährlich sind. Haben sie schon einmal eine Orange, von einem kräftigen Waggis geschleudert, direkt an den Kopf bekommen? Ist Ihnen schon einmal ein steinhartes Dääfi direkt ins offene Auge gespickt worden? Natürlich! Und weh getan hat es, tagelang, geben Sie es zu. Wenn Ihnen jemand unter dem Jahr so etwas antun würde, könnten sie ihn mit Fug und Recht verklagen – und Sie würden den Prozess gewinnen. An der Fasnacht scheinen die Gesetze, die uns alle schützen, einfach ausser Kraft zu treten, auch wenn es um Dinge geht, die richtig weh tun. Von der schweren Belästigung unschuldiger Frauen durch das Stopfen mit Räppli, wobei ihnen auch noch unter die Kleider gefasst wird, wollen wir – als anständiges Medium – hier gar nicht zu ausführlich berichten. Doch das Schlimmste ist in diesem Zusammenhang die himmelschreiende Lebensmittelvergeudung. Alle Finger würden sich die Kinder in Entwicklungsländern nach diesen Orangen lecken, die hier einfach im Strassengraben landen, zerquetscht werden, von rücksichtlosen Füssen und Pferdehufen (welche notabene, wir wissen es, sowie nichts am Cortège zu suchen haben). Und die Dääfeli, die in den Dolen landen sowie am Boden im Dreck, danach von Kindern aufgelesen werden, zusammen mit den entsetzlichen Bakterien, die an ihnen kleben, die kleinen Mägen verderben. Das ist eine himmelschreiende Sauerei, die umgehend gestoppt werden muss. Ein Wunder, dass uns die Unesco trotzdem zum Weltkulturerbe gekürt hat. Aber wahrscheinlich hat man dem zuständigen Gremium diese Informationen infamerweise vorenthalten.

Zweitens: Gehörschädigende Frequenzen

Jeder rechtschaffende Hals-Nasen-Ohren-Arzt weiss es, das Bundesamt für Gesundheit (BAG) weiss es, alle ruheliebenden Menschen ahnen es: Lärm ist gefährlich für das Gehör – ganz speziell für die empfindlichen Gehörgänge von Kindern und Jugendlichen. An jedem Rockkonzert müssen von Gesetzes wegen Hörschutzpfropfen verteilt werden, gleichzeitig stehen dort die Dezibelwerte unter umsichtiger Dauerkontrolle. Und wie ist es an der Fasnacht? Da wird rücksichtlos auf höchsten Frequenzen gepfiffen, pausenlos, mit Dezibelwerten, die an Körperverletzung grenzen. Wie viele Trommelfelle sind dabei schon nachhaltig geschädigt worden? Und wir reden hier nicht nur vom Publikum, auch die Aktiven müssen vor sich selber geschützt werden! Ja, das Ohrenweh nach den drey scheenschte Dääg kommt vom Lärm – und der Alkoholkonsum (der ebenfalls dringend hinterfragt werden muss) macht alles noch viel,viel schlimmer. Dieser ganze Krach, das gewalttätige Schlagen von Pauken- und Trommelfellen, der Missbrauch edler Blasinstrumente durch respektlose Guggen-Musizierenden, dieses dröhnende Vorwärts-Marsch-Gebrüll (das auch noch den Stimmbändern schadet) ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Dringend brauchen wir eine Fasnachtslärmverordnung, die Vernunft gebietet es!

Drittens: Kriminelle Vermummung

Einfach eine Larve vors Gesicht und dann anonym die Leute ärgern... Aber hallo? Das ist normalerweise das Vorgehen von Verbrechern, die Geldtransporter, Bijouterien und Blumenläden überfallen, von randalierenden Fussball-Hooligans und Demonstranten. Dagegen wurde doch das Vermummungsverbot erfunden. Und bloss, weil Fasnacht herrscht, soll dies plötzlich erlaubt sein. Nun, wir sehen ein, dass Larven zum Brauchtum gehören. Wir wissen aber auch, dass die zeitgenössische Technik Lösungen bietet. Unser Vorschlag: Allen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler werden Chips unter die Haut eingepflanzt, natürlich obligatorisch. Lesegeräte am Strassenrand zeichnen permanent auf, wer sich da gerade maskiert bewegt, und speichern die Informationen für ewige Zeiten. Wenn es zu Übertretungen kommt, kann genau ermittelt werden, wer dafür verantwortlich ist – und diese Personen können endlich zur Rechenschaft gezogen werden.

Viertens: Beleidigende Sprache

Was fällt Ihnen ein, mich einfach zu duzen? Jede Bürgerin, jeder Bürger kann diese Frage unter dem Jahr frank und frei stellen, wenn sie oder er einfach so von fremden Fötzeln geduzt wird. Aber an der Fasnacht ist dies nicht das einzige sprachliche Übel, das unschuldigen Passantinnen und Passanten widerfahren kann. Nein, man wird auch noch frech angegangen, mit erniedrigenden und beleidigenden Sprüchen diffamiert, dazu eventuell noch an der Jacke oder am Oberarm festgehalten. Im schlimmsten Fall sogar noch mit einem Schaumgummihammer oder einer Säublootere traktiert. Oder es wird einem der teure Hut entwendet, mit einem kriminellen Instrument, das extra zu diesem Zweck geschaffen wurde, einer so genannten Hutschere nämlich, die es eigentlich gar nicht geben dürfte! Und wer kommt für den Schaden auf? Wer bezahlt den Erniedrigten und Beleidigten danach die Therapie? Wer trocknet die Tränen? Niemand fühlt sich dafür verantwortlich in dieser kalten, mitleidlosen Fasnachtswelt. Verstehen Sie uns richtig, wir sind nicht humorlos, doch wenn Menschenrechte übertreten werden, kann die Gesellschaft dies nicht hinnehmen. Auch dann nicht, wenn es unter den Röcken jener infamen Frau Fasnacht passiert, die ja nicht einmal eine Wohnadresse oder eine AHV-Nummer hat – und deshalb sowieso nie belangt werden kann. Und warum soll eigentlich eine Frau für all diese gravierenden Missstände verantwortlich sein? Auch diese Idee ist nichts als bösartigste Diffamierung, die in der Zeit des Gender-Mainstreaming nichts mehr zu suchen hat. Wobei wir beim letzten Punkt angelangt wären...

Fünftens: Alti Dante

In diesem Begriff und der damit verbundenen Spottfigur vereint sich die unsägliche Bösartigkeit der Fasnacht aufs Beispielhafteste. Ersten sagt man nicht alt, es heisst – Bitteschön – betagt. Zweitens ist eine Tante nicht einfach eine Witzfigur, sondern eine Respektsperson, aus der Blutsverwandtschaft, also aus dem engsten familiären Umfeld. Drittens werden sind hier schon wieder die Frauen im Brennpunkt des Spotts. Viertens fassen sich Männer, die sich als Alti Dante verkleiden, gerne gegenseitig an die künstlichen Brüste, was eine absolut verurteilenswerte Verharmlosung einer Grenzüberschreitung darstellt, die keinesfalls geduldet werden darf.

Handeln Sie!

Wie Sie sehen, liebe Leserinnen, liebe Leser, liegt an der Fasnacht vieles im Argen. Helfen Sie uns dabei, diesen schrecklichen Auswüchsen Einhalt zu gebieten, schreiben Sie ihre diesbezüglichen Vorschläge ungeniert in einen Facebook-Kommentar unter diesen Artikel. Die Chance ist grösser denn je, dass sie Gehör finden. Denn das Konfetti-Verbot im grossen Kanton hat der Vernunft eine Türe geöffnet. Handeln Sie! Jetzt!

