Der Lenker habe nach dem Belchentunnel durch ein Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit. In der Folge sei der Anhänger ins Schleudern geraten und nach einer Kollision mit der Leitplanke auf die Seite gekippt. Das Unfallfahrzeug sei dabei in die Gegenrichtung gedreht worden.

Gemäss Polizeiangaben wurde niemand verletzt und auch weitere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.