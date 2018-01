Annullierte Flüge und Umleitungen am EuroAirport Basel-Mulhouse

Stand 10:45 Uhr mussten von den 50 im prognostizierten Zeitfenster des geplanten Sturms liegenden Flügen 5 annulliert werden. Es betraf zwei Hin- und Rückflüge zwischen Basel und Amsterdam sowie einen Abflug nach London Heathrow. Das Flughafenpersonal konnte sich jedoch anhand der Wetterprognosen gut auf den Sturmwind einstellen so war beispielsweise die Feuerwehr auf allfällige Einsätze vorbereitet. Es liegt jedoch stets im Ermessen des Piloten, ob er die Lage als ruhig genug einschätzt, um seine Maschine landen zu können.

Der Sturm ist im Anmarsch

Um 10:45 Uhr wurde an der Station St. Chrischona eine Windböe von 135 km/h gemessen. Spätestens jetzt sollten Sie alles niet- und nagelfest machen, was in Gefahr läuft, durch die Luft gewirbelt zu werden.