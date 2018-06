Ansteckungsquelle Toilettentüre? Die wahren Bakterienschleudern sind unsere Handys

Obwohl nach jedem Toilettengang die Hände ausgiebig gewaschen wurden und man doch gar nicht mit kranken Menschen im Kontakt war, liegt selbst im Sommer mancher Patient mit Grippe im Bett. Schuld daran dürfte nicht selten unser geliebtes Handy sein.

Das Display, welche längst den Grossteil unseres mobilen Telefons ausmacht, ist eine wahre Bakterienschleuder. Experten sagen: auf den Screens tummeln sich nicht selten mehr Keime als auf einer Toilettentüre. Schimmelpilze, Durchfallerreger und Grippeviren, alles ist genau dort zu finden, wo wir sie am wenigstens erwarten. Unseren doch so umsichtig behandelten Handy.

Risse als Risiko

Weist der Bildschirm, oder sein Schutzglas zudem noch Risse auf, haben die Bakterien leichtes Spiel. Doch weshalb? Krankheitserreger gelangen von unseren fleissigen Fingern beim Tippen auf die mobilen Geräte und fühlen sich dort ausserordentlich wohl.

Bild: University of Surrey

Wer nicht sehr regelmässig mit Spray und Spezialtuch das Display reinigt, befindet sich in guter Gesellschaft. Eine Umfrage der Provider zeigt: jeder Achte reinigt sein Gerät nie und knapp die Hälfte der Befragten «gelegentlich oder flüchtig» per Abwischen an der Kleidung.

Besonders abzuraten ist das rasche Auslehnen des Handys eines Arztes. Nebst harmlosen Erregern, sind dort laut zahlreichen Studien die grösste Zahl von Bakterien zu finden, die bei immungeschwächten Menschen Lungenentzündungen oder Wundinfektionen verursachen können.

Selten gefährlich

Auch wenn die Vorstellung von ganzen Bakterienvölkern in der Hosentasche ziemlich unangenehm sein kann, darf darauf hingewiesen werden, dass diese Populationen vor allem für Personen mit einer Immunschwäche gefährlich sind. Doch auch für gesundheitlich stabile Mobilenutzer ist die schmutzige Geschichte nicht harmlos. Ein kleiner Trost: Die Tastatur Ihres PCs oder Laptops ist verglichen mit den Handys ein wahres Bakterien-Minenfeld. Doch das ist dann eine andere, wirklich sehr ernste Geschichte.

Bild: University of Surrey

Spürt man jedoch eine Erkältung oder Grippe sich anbahnen, sollte man sein Gerät vorsichtshalber reinigen. Normale Brillenputztücher oder feuchte Mikrofasertücher reichen. Handys die in Risikobereichen wie Krankenhäuser benutz werden, sollte man vorsichtshalber lieber desinfizieren.