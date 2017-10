Antonio Loprieno wird Präsident der Akademien der Wissenschaften

Die Delegierten der Akademien der Wissenschaften Schweiz haben Antonio Loprieno am Mittwoch zum neuen Präsidenten des Verbands gewählt. Am 1. Mai 2018 wird er die Nachfolge von Maurice Campagna antreten, wie die Akademien am Mittwoch mitteilten.

"Ich freue mich mit genuiner Begeisterung, der Schweizer Wissenslandschaft national und international dienen zu können", sagte der Ägyptologe gemäss der Mitteilung. Besonders einsetzen möchte sich Loprieno für die Brückenfunktion der Akademien zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, und dabei insbesondere das in jüngerer Zeit wackelnde Vertrauen in die Wissenschaft wieder stärken.

Mit Loprieno erhalten die Akademien und die Schweizer Wissenschaft laut der Wahlkommission einen sehr ausgewiesenen, breit anerkannten und äusserst engagierten Präsidenten.

Der 1955 in Italien geborene Loprieno wuchs in Brüssel auf und studierte in Turin Ägyptologie, Sprachwissenschaft und Semitistik. Weitere Stationen seiner wissenschaftlichen Karriere führten ihn nach Chicago, Göttingen, Perugia, Los Angeles und schliesslich Basel. Von 2006 bis 2015 war er Rektor der Universität Basel, von 2008 bis 2015 zudem Präsident der Schweizerischen Rektorenkonferenz CRUS (heute "swissuniversities").

Im September wurde er bereits zum Präsidenten der "All European Academies (ALLEA)", dem Dachverband der europäischen Wissenschaftsakademien, ernannt. Auch dieses Amt wird er 2018 antreten.