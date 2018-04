Applaus für gute Ideen: Kanton BL belohnt junge Projektmacher für ihr Engagement

Am 19. April laden der Kanton Basel Landschaft und infoklick.ch, Kinder- und Jugendförderung Schweiz, ins Laufener Kulturzentrum „alts Schlachthuus“. Ab 18.30 Uhr stehen dort Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Kanton Basel Landschaft auf der Bühne und präsentieren ihre ganz persönlichen Herzensideen und -vorhaben. Rund 13 Teams sind dabei am Finalabend des kantonalen Jugendprojektwettbewerbs. An dem Abend werden 5‘000 Franken Preisgeld vergeben.

Das Publikum entscheidet mit

In den letzten Monaten haben die TeilnehmerInnen viel Energie, Herzblut und Zeit investiert, um die Welt für andere etwas spannender, bunter und besser zu gestalten. Und dies abseits vom Rampenlicht. Einfach nur, weil es ihnen Spass macht und sie es wichtig finden, sich zu engagieren. An diesem Abend bekommen sie dafür die wohlverdiente Anerkennung – und vielleicht sogar einen Preis.

Wer einen Platz auf dem Siegertreppchen verdient hat, entscheidet eine sechsköpfige Jury, der Fachpersonen und VertreterInnen vom Kanton und den Gemeinden angehören. Auch alle Gäste reden mit, in dem sie den Publikumspreis vergeben.