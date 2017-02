Arisdorf: Unterhaltsarbeiten am Arisdörferbach

Am Montag, 20. Februar 2017 starten in Arisdorf die Unterhaltsarbeiten am Arisdörferbach zwischen der Hauptstrasse und dem Paradiesweg. Zuerst wird das Ufergehölz durchforstet und eine grosse Anzahl an der „Eschenwelke“ erkrankten Eschen aus dem Gewässerprofil des Arisdörferbaches entfernt.