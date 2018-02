Arlesheimer Firma produziert bildstarken Stummfilm (mit Video)

In der heutigen Zeit der multimedialen Berieselung stellt „Die phantastische Geschichte von L’homme Cirque“ einen wohltuenden Gegensatz dar, in dem Kinder, und natürlich auch Erwachsene, sich auf die bildstarke Geschichte einlassen können. Dass der Film eine aussergewöhnliche Produktion darstellt zeigt sich in vielen Facetten. Obwohl das Werk in den 30er Jahren spielt, wurde in Farbe an historischen Basler Schauplätzen gedreht. Mit der von Silvio Panosetti komponierten Musik werden die Zuschauer in eine einzigartige Welt von Mimik, Akrobatik und einer zarten Liebesgeschichte geführt.

Die phantastische Geschichte von L'homme Cirque (Trailer) from Stefan O. Mahlich on Vimeo.

In den Hauptrollen spielen David Dimitri, Sohn des legendären Schweizer Clowns, Ladina von Frisching, Alexander von Glenck und Patrick Allmandinger, der den meisten Zuschauern als Comedian Almi ein Begriff ist. Weitere Rollen sind mit viel Basler Prominenz als Nebendarsteller besetzt.

Zur Geschichte

David (David Dimitri) träumt von seinem eigenen Zirkus, er wohnt in der Scheune von Mr. Max's Hofgut. Claudine (Ladina von Fisching), die schöne Tochter von Mr. Max und David verlieben sich - keine einfache Liebe! Claudine soll jedoch den reichen und bösen Master Heinrich (Almi) heiraten, David muss sie retten! Eine zarte Liebesgeschichte mit Humor, Herz, Drama und dem inneren Zirkus-Gefühl. Die Geschichte wird durch Gestik, Mimik, Musik und durch einzelne Texttafeln erzählt und ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Ohrwurm als Titelsong

Die Gruppe Wolkenflieger hat den Titelsong „Was ist Zeit?“ eigens für den Film produziert, ein Song der direkt ins Ohr und Herz geht. Es geht um die Zeit und darum, das Leben auch zu leben – eine positive Botschaft für Klein und Gross! (Siehe auch Pressetext zu Wolkenflieger).

Die poetische Geschichte des Zirkusartisten feiert am 9. März im Theater Arlecchino Basel die Premiere, durch den Abend führt der bekannte Moderator Kurt Aeschbacher. Danach wird der Film auch im Free-TV zu sehen sein und ebenso ist eine aussergewöhnliche, familien-freundliche Event-Produktion angedacht. Daten und die Aufführungsorte werden nach der Premiere kommuniziert.

Hauptdarsteller David Dimitri

David Dimitri stammt aus einer Artistenfamilie, sein Vater war der Clown Dimitri (1935–2016). Seine Ausbildung erhielt er an der Zirkusschule Budapest und der Juillard School in New York. 1970 trat Dimitri erstmals im Zirkus Knie auf. Von 1981 bis 1999 arbeitete er im Big Apple Circus in New York. 1983 wirkte er mit im Hollywoodfilm Annie (Regie: John Huston). 1987 trat er an der Metropolitan Oper New York mit seiner Seiltanz-Performance in der Oper Manon, unter der Leitung von Jean-Pierre Ponnelle, auf. Von 1988 bis 1989 folgten weitere Auftritte im Circus Knie. 1989 war er auch künstlerischer Leiter des Circus Museum Baraboo in Wisconsin. Im Jahr 1992 übernahm der Artist eine Hauptrolle Cirque du Soleil und konzipierte die Show Mystère mit. Zwischen 1993 und 1999 war er als zirzensischer Berater beim Bayrischen Rundfunk tätig. 1998 promotete er den Disneyfilm Der Glöckner von Notre Dame. 2005 überquerte er auf dem Hochseil das Frankfurter Fussballstadion im Rahmen des Confederations Cup. Im Jahr 2006 kreierte David Dimitri zusammen mit seinen Schwestern Masha und Nina und seinem Vater die Vorstellung La Famiglia Dimitri. Im 2009 wurde La Famiglia Dimitri 6 Wochen lang im New Victory Theater am Broadway gespielt. 2006 folgte beim Festival von Avignon die Premiere von David Dimitris ersten Solo-Programm L'homme cirque. L'homme cirque findet in einem eigenen, für diese Vorstellung konzipierten Zirkuszelt statt und wurde in mehr als 130 Städten weltweit gespielt.