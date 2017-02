Art Basel 2017: Dies sind die Aussteller

Galleries, Statements und Feature

Die 276 Galerien in den drei Hauptsektoren (Galleries, Statements und Feature) erhalten Verstärkung von 17 Neuzugängen, zusätzlich hat sich für zehn Teilnehmer die Hoffnung erfüllt, von den Projektsektoren Statements und Feature zu Galleries nachrücken zu können.

Der gegenüber dem letzten Jahr unverändert gebliebene Editions Sektor, welcher sich auf Druckserien konzentriert, erhält mit der «Spotlight wall» eine neue Plattform. Dort werden Werke aus Robert Longos ikonischer Dauerserie «Men in the Cities» gezeigt werden.

Ein weiteres Highlight ist sicher Omer Fasts zweiteilige Installation in Feature basierend auf dem 30-Minütigen Video «5,000 Feet is the Best» über einen amerikanischen Drohnenpiloten.

Auch ausserhalb der Messe gibt es Sehenswertes, darunter die Sommer-Ausstellung der Fondation Beyeler mit Wolfgang Tillmanns.

Parcours und Unlimited

Parcours bleibt nach dem letzjährigen Debut weiterhin in Samuel Leuenbergers Händen und im Raum Münsterplatz, Unlimited wird auch dieses Jahr wieder von Gianni Jetzer kuratiert und Maxa Zoller wird wiederum die Auswahl im Film-Programm küren. Was genau zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Basler Beteiligungen

Die Galerien, die ihre Kunstwerke als einzige mit dem Fahrrad in die Messehallen transportieren können, sind von Bartha, Carzaniga, Nicolas Krupp, Gisèle Linder, Stampa, Edition Fanal und die erst letzen Sommer zugezogene Galerie Freymond-Guth, die in diesem Jahr auch ihren ersten Auftritt am Erwachsenentisch des Galleries-Sektors hat.

Die Liste

Die vollständige Liste ist unter diesem Link zu finden. Die Pressemitteilung mit den einzelnen Projekten in Feature und Statements ist hier einsehbar.