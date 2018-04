Asiatische Buschmücke auch in Basel angekommen

Nebst den 12 einheimischen Mückenarten, kennt die Region Basel seit diesem Jahr auch eine neue: die Asiatische Buschmücke (Aedes Japonicus), auch bekannt als Japanischer Buschmoskito. Wie der Name schon sagt, kommt sie ursprünglich aus Japan, Korea und Südchina. Der kleine, dunkel- bis schwarzbraune Blutsauger hat silbrig-weisse Querstreifen an Körper und Beinen und ähnelt der aus Südostasien stammenden Asiatischen Tigermücke. Nach den USA und Kanada wurde sie im Jahr 2000 in Europa entdeckt.

Über Frankreich und Belgien breitete sie sich bereits 2008 auch in den Kantonen Aargau und Zürich aus. Nun ist sie auch in Basel angekommen. Bisher ist sie zwar noch weniger häufig als in Zürich anzutreffen, aber Mückenexperte Pie Müller vom Schweizerischen Tropen – und Public Health-Institut (Swiss TPH) in Basel geht davon aus, dass sie sich weiterverbreiten und in Zukunft noch vermehrt bei uns anzutreffen sein wird.

Sie sticht auch tagsüber

Im Gegensatz zu den meisten Mückenarten sticht die Asiatische Buschmücke auch tagsüber und hinterlässt meist grosse und länger anhaltende rote Flecken. «Es wird davon ausgegangen, dass die Asiatische Buschmücke ein geringes Risiko - z.B. im Vergleich zur Asiatischen Tigermücke - für die Übertragung von Krankheiten darstellt», so Pie Müller gegenüber barfi.ch. Im Gegensatz zur Asiatischen Tigermücke, die unter Umständen virale Krankheiten übertragen, konnte bisher kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dieser Mücke und einer Krankheitsübertragung nachgewiesen werden.

Blumenvasen und Regentonnen: Geeignete Brutstätten

Weil die Asiatische Buchmücke auch in Wäldern brüten, wo keine Pestizide eingesetzt werden dürfen, sie nicht aktiv bekämpft. Im Siedlungsraum sind ihre Brutstätten Blumenvasen, Regentonnen, etc., die auch für die Asiatische Tigermücken geeignet sind. Somit sei es generell ratsam solche Brutstätten zu vermeiden, damit beide Arten im Siedlungsraum keine, beziehungsweise möglichst wenig, Brutstätten vorfinden.

Um sich vor den Plagegeistern zu schützen bleibt der alle Jahre wiederholte Hinweis: Deckende nicht enganliegende Kleider sind von Vorteil, denn Moskitos stechen auch durch enganliegende Jeans. Zudem helfen Moskitonetze, engmaschige Mückengitter und Mückenschutzmittel.