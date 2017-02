Asoziales Pfeifgerät gegen Jugendliche feiert Renaissance

Vielleicht mögen Sie sich noch vage daran erinnern. Ja, vielleicht waren Sie damals auch gerade alt genug: Vor genau zehn Jahren installierte das Liestaler Kantonsgericht einen fiesen kleinen Störsender vor seinem Gebäude am Bahnhofsplatz, der herumlungernde Jugendliche fernhalten sollte. Die Jungen hingen nämlich täglich ziemlich gechillt dort ab, sassen mit Energydrinks auf der Treppe, egal ob die Polizei gerade einen Angeklagten mit Handschellen reinführte oder ob ein paar Richter in den Mittag gingen. Gemütlich sah das jeweils nicht gerade aus. Aber warum Pubertierende etwas gemütlich finden, bleibt ja auch eines der letzten grossen Rätsel der Evolution.

Der Störsender namens «Mosquito» sollte das Mittel gegen die Jugendlichen sein. Die Geheimwaffe, die nur die trifft, die es treffen soll: Das Gerät sendet richtig fiese Pfeifsignale aus, die ausschliesslich von Personen unter 25 Jahren gehört werden können. «Funktioniert hat es», sagt Gerichtsverwalter Martin Leber gegenüber barfi.ch, «die Jungen waren weg. Allerdings hatten einige Leute bei uns rechtliche Bedenken, deshalb mussten wir es wieder abmontieren.» Denn die Reaktionen auf den Jugendschreck waren nicht gerade positiv. Sowohl von ausserhalb als auch intern beim Kantonsgericht.

Die Baselbieter SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer reichte damals kurzerhand eine Interpellation ein, mittels der geklärt werden sollte, ob die nervigen Geräte überhaupt legal seien – und nicht etwa sogar gehörschädigend. Die Antwort vom Bundesrat: Kein Problem, alles legal, so lange alles richtig installiert sei. Und die SUVA schrieb extra in einem Bericht: So lange die vom Hersteller beigelegte Anleitung richtig befolgt würde, seien keine langfristige Hörschäden festzustellen. Mit 94 Dezibel sei die Lautstärke des Pfeiftons unter der schädlichen Grenze. Von einem Verbot der Geräte wurde deswegen abgesehen.

Jetzt feiern die fiesen Geräte ihr Comeback. In Winterthur installiert die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften gerade solche Störsender. Grund dafür seien jugendliche Vandalen, die bei schönem Wetter auf dem Campus Gartenstühle in Brand setzten, Scheiben verschmierten und Flaschen zerschlugen. Bis August soll der Pfeifton testweise gegen die ungebetenen Gäste eingesetzt werden. Teilweise deshalb, weil er nur nachts läuft und nur dort, wo es auch zu Vorfällen kam.

Getestet wurde die mittlerweile zehnjährige Technologie zwischenzeitlich schon oft, vor allem von Privaten. Nicht nur in Liestal installierten genervte Hausbesitzer die Geräte, auch in Chur und in Genf wurde ausgiebig ausprobiert. Aber auch dort dasselbe Bild wie in Liestal: viel Geld investiert, viele negative Reaktionen eingefangen, bald wieder abmontiert. Dabei ist der Werbespruch richtig elegant: «Antisoziales Verhalten von herumlungernden Jugendlichen ist für viele Menschen eine der grössten Bedrohungen ihres Sicherheitsgefühls.» Das schreibt der Hersteller der Schallgeräte «Mosquito» auf seiner Website.

Nun schleichen sich die Untoten eines begraben geglaubten Diskurses wieder unter die Lebendigen. Und wieder sind es die Jugendlichen, die den Frieden stören. Immerhin richtet sich die Winterthurer Aktion als Prävention gegen Sachbeschädigung und nicht nur gegen einfaches Herumlungern und «antisoziales Verhalten», worunter vom Kaugummi auf den Boden werfen bis hin zu handfesten Belästigungen so ziemlich alles verbucht werden kann, das die Sicherheitsgefühle von Mitmenschen verletzt. Die Zürcher Fachhochschule hat zumindest aus den Debatten der vergangenen Jahre gelernt und setzt das Gerät einigermassen zielgerichtet ein.

Nicht auszudenken aber, wenn die Anti-Jugend-Geräte wieder Renaissance feiern. Ein paar junge Störenfriede am Rheinbord verscheuchen gefällig? «Mosquito» in den Garten und Schluss. Die Nachtruhe im Margarethenpark durchsetzen, wo sich die Gundeldinger Quartierjugend hinflüchtet, wenn sie sich das erste Mal knutschender Zweisamkeit ergeben will? Kein Problem: Pfeifton an. Die Alten haben Ruhe und die Jungen verziehen sich.

Der ekelerregende Pfeifton übertönt damit das eigentliche Problem. Das ist nämlich nur zu oft ein planerisches: Die Jugendlichen suchen sich nicht den Ort aus, wo sie am meisten Sicherheitsgefühle zerschlagen können, sondern die Orte, an denen sie sich schlicht untereinander im Freien aufhalten können. Denn im Gegensatz zu den Alten, die sich zum Schutz vor Jugendlichen einen «Mosquito» vor ihren eigenen vier Wänden installieren, steht den Pubertierenden in der Regel nur das traute Heim der Eltern zur Verfügung.

Liestal hatte dem Problem schliesslich mit dringend nötigen Baumassnahmen Abhilfe geschaffen – und endlich das Bahnhofsareal umgebaut. Und so hat sich laut Martin Leber auch das Problem der gechillt Herumlungernden in Luft aufgelöst: «Um den Bahnhof Liestal gab es neue Aufenthaltsorte, welche die Jugendliche unserem Gebäude vorziehen.»

Hier finden Sie weitere Titelgeschichten.

Wollen Sie den Beitrag kommentieren? Hier finden Sie die Facebook-Diskussion.