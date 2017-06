Atemberaubend: Circus Knie und barfi.ch gemeinsam hoch über Riehen

Der Basler Jason Brügger, Gewinner der SRF-Show «Die grössten Schweizer Talente» ist diese Saison das Aushängeschild unseres National-Circus. Der Luftakrobat begeistert während der diesjährigen Knie-Saison die Besucher mit Kunststücken am Hochseil. In den nächsten zwei Wochen können sich Herr und Frau Basler rund um die Arena auf der Rosentalanlage verzaubern lassen. Brügger kündigte mit einem unglaublichen Heimspiel die Ankunft des Circus Knie an: Die letzten Sonnenstrahlen verabschiedeten sich am Donnerstagabend als der Akrobat mit einem Heissluftballon in hohe Lüfte stieg. Oberhalb des Sarasinparks Riehen vollführte er Kunststücke. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein grossartiges Erlebnis.

Jason Brügger im Heissluftballon. Die Kunststücke führte der Luftakrobat an Seilen unterhalb des Korbes auf. ©barfi.ch

Ein Auftritt ohne Proben

Jason Brügger selbst gab zu: «Ich hatte schon Respekt, aber keine Angst.» Es sei ein wahnsinniges Gefühl, weit oben, unterhalb des Heissluftballons Akrobatik vorzuführen. Proben konnte der Artist sein Kunststück vorher nicht. «Ich habe noch nie so bewusst ein Seil in die Hand genommen», lacht er danach. «Jeder Griff muss bei so einer Aktion einfach sitzen.» Die zwei Wochen, während denen der Circus Knie in Basel gastiert, wohnt der Akrobat nicht im Wohnwagen, sondern in seiner Wohnung und freut sich auf das Heimspiel. «Es ist natürlich toll, wenn mich jetzt alle meine Freunde in der Manege sehen können.»

Jason Brügger in der Mitte umringt von seinen Eltern (links) und seinen «Zirkus-Eltern», Fredy und Marie-José Knie (rechts). ©barfi.ch

Beni Thurnheer unter dem staunenden Publikum

Rund fünfzig, meist zufällig anwesenden Personen wurde der Feierabend mit dem Überraschungsspektakel versüsst. Darunter Beni Thurnherr. «Normalerweise tritt er im Circus auf, jetzt in der freien Natur. Das ist einfach mega.» Der ehemalige SRF-Sportjournalist reiste extra für diesen Event nach Basel. «Wo der Circus Knie Aktionen macht, weiss man, steckt etwas Gutes dahinter und da muss man hin.» Dem würden die anwesenden Gästen wohl alle zustimmen. «Das war einfach unglaublich schön, Gänsehaut pur», sagt eine Zuschauerin. Der Traditionszirkus ist einmal mehr für eine Überraschung gut. Applaus und ein Kniefall sind ihm sicher.

Die Sicht von ganz oben. © Keystone

Der Circus Knie gastiert vom 9. bis 21. Juni auf der Rosentalanlage in Basel. Weitere Informationen

Möchten Sie sich zum Thema äussern? Hier geht es zur Facebook-Diskussion.

Mehr Titelgeschichten unter News Basel.