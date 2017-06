Atemweg 2017: Ein Tag für die Lunge

An sechs Ständen in der Basler Innenstadt konnten Besucherinnen und Besucher heute auf spielerische Art mehr zu Lunge und Atemwegen erfahren. Zahlreiche Personen wollten mit dem Luftikus, einem Messgerät in Form eines Clowns, ihr Luftvolumen beim Ausatmen messen. Ebenfalls sehr beliebt waren die kostenlosen Lungenfunktionstests, welche die Lungenliga am Claraplatz anbot, sowie die SmokeFree-Fotobox. Diejenigen Personen, die sich darin ablichten liessen, erhielten ein Bild, das zeigt, wie sie in 20 Jahren mit und ohne Rauchen aussehen.

Viele Interessierte lockte auch die aufblasbare Lunge beim Barfüsserplatz an, die es durch Velofahren möglichst schnell aufzupumpen galt. Über den Mittag war an diesem Stand der Ex-Fussballprofi Beni Huggel anzutreffen, der die Anwesenden zum Wettradeln herausforderte. «Als Sportler ist die Lunge besonders wichtig und insbesondere junge Leute sind sich dessen oft nicht bewusst. Deshalb unterstütze ich die Lungenliga, die sich für dieses lebenswichtige Organ einsetzt», so der Sportexperte.

Viele spannende Gespräche

Sibylle Kraus, Geschäftsführerin der Lungenliga beider Basel, wertete den Atemweg 2017 als vollen Erfolg. «Wir konnten zahlreiche spannende Gespräche führen, weiterführende Informationen vermitteln und aufzeigen, welch vielfältige und wertvolle Unterstützung die Lungenliga bietet. Dazu gehören etwa Rauchstopp-Trainings, die Betreuung von lungenkranken Menschen sowie ein breites Kursangebot.»

Weit verbreitet, wenig bekannt

«Die Aufklärungsarbeit, welche die Lungenliga mit dem Aktionstag Atemweg 2017 leistete, ist enorm wichtig», sagte Prof. Dr. med. Jörg Leuppi, Chefarzt Medizinische Universitätsklinik, Kantonsspital Baselland und Präsident der Lungenliga beider Basel anlässlich der Medienkonferenz. «Denn viele Lungen- und Atemwegserkrankungen wie COPD oder Schlafapnoe sind zu wenig bekannt. Eine Diagnose wäre jedoch wichtig, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.» In der Schweiz leiden rund 400’000 Menschen an COPD und 150’000 Menschen an Schlafapnoe. Lediglich ein Drittel der Personen mit Schlafapnoe ist deswegen in Behandlung.