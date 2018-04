Atomkraftwerk Beznau: Nein zur Erhöhung der Grenzwerte für Radioaktivität um Faktor 100

TRAS bittet den Bundesrat, die Gewaltenteilung zu respektieren und das Urteil der Gerichte abzuwarten. Die Erhöhung der Maximaldosis ist schädlich für die Bevölkerung.

Mit der Erhöhung des zulässigen Dosisgrenzwerts für radioaktive Strahlung von 1 auf 100 Millisievert und mit der Einschränkung der Abschaltkriterien würde die Bevölkerung in der Umgebung von Atom- kraftwerken bei einem Unfall einer unhaltbaren radioaktiven Belastung ausgesetzt. Der Trinationale Atomschutzverband (TRAS) lehnt die vorgeschlagenen Änderungen ab und verlangt vorm Bundesrat, die Gerichtsentscheide abzuwarten.

Dass das Ansinnen zur Abschwächung des geltenden Rechts mutmasslich von der Schweizer Atom- Aufsichtsbehörde ENSI ausgeht, wirft ein höchst fragwürdiges Licht auf die Tätigkeit und auf die per- sonelle Zusammensetzung dieser abschliessend verantwortlichen Behörde. Eine Aufsichtsbehörde sollte sich an das Gesetz halten, statt Änderungen zu beantragen, welche das Ziel verfolgen, fehler- hafte Atomkraftwerke schönzurechnen, die dieselbe Behörde eigentlich längst hätte abschalten sol- len.

Gemachte Versprechen werden über Bord geworfen

Wenn der Bundesrat den fragwürdigen Standpunkt des ENSI zu seinem eigenen macht, stellt sich die Frage, ob die Zusicherung der Landesregierung «Weiterbetrieb solange sicher» inhaltlich je ernst gemeint war. Bei der vorgeschlagenen Revision steht offensichtlich nicht der Schutz der Bevölkerung, sondern das Interesse der Betreiber der Atomkraftwerke im Mittelpunkt.

Beim AKW Beznau zeigen sich Lücken im Sicherheitsdispositiv. Ein 10’000-jähriges Ereignis (Erdbe- ben) stellt noch nicht das heftigste mögliche Ereignis an diesem Standort dar. Die historische Wahl, mangels besseren Kenntnissen nur auf ein 10’000-jährliches Ereignis abzustellen, ist veraltet. Die Grundlagen für die Beurteilung nuklearer Sicherheit haben sich weltweit verbessert, was auch für die bestehenden Anlagen berücksichtigt werden muss. Die Bezugnahme der Aufsichtsbehörde und des Bundesrates auf eine «bisherige Praxis» wirkt in diesem Zusammenhang nicht nur anachronistisch, sondern fahrlässig. Sie ist gesetzwidrig, verpflichtet doch Art. 4 Abs. 3 KEG, im Sinne der Vorsorge «alle Vorkehren zu treffen, die nach der Erfahrung und dem Stand der Technik und der Wissenschaft notwendig sind».