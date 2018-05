Attacke mit Eisenstange und Fahrerflucht nach Zankerei: Viel los im Grenzgebiet

Am Montagabend kam es in Weil-Ost zu einem gravierenden Zwischenfall im Strassenverkehr. Ein in Riehen wohnhafter junger Mann wird beschuldigt, andere Verkehrsteilnehmer massiv bedroht zu haben. Das Ganze spielte sich um 21 Uhr im Bereich der Haupt-/Tüllinger Strasse ab. Der Beschuldigte soll aufgrund zu schnellen Fahrens die Insassen eines anderen Autos erschreckt haben.

Diese äusserten ihren Unmut durch Gestik. In der Folge soll der Beschuldigte seine Kontrahenten durch aggressives Fahren bedrängt und sie schließlich zum Anhalten genötigt haben. Nach anfänglich massiven Drohungen versuchte der Beschuldigte auf einen seiner Kontrahenten einzuschlagen. Dessen Begleiter wehrte die Schläge ab, worauf der Beschuldigte eine Eisenstange aus dem Auto nahm und seine körperlichen und verbalen Attacken fortsetzte. Dabei spuckte er einem seiner Kontrahenten ins Gesicht. Die Geschädigten zogen sich zurück, merkten sich das Kennzeichen und gingen direkt zur Polizei.

Die nahm umgehend Ermittlungen auf und sucht Zeugen des Vorfalles.

Basler gerät in Streit mit anderen Autofahrern

Zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag auf der Basler Strasse in Grenzach-Whylen ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben eines 56-jährigen Mannes befuhr er mit seinem weißen Toyota Yaris mit Schweizer BL-Kennzeichen die Straße "Hörnle" vom Grenzübergang kommend in Richtung Grenzach. An der Bushaltestelle beim Aldi-Markt hupte der Fahrer eines nachfolgenden weißen Fiat-Doblo, um ihn zum Überholen des Busses aufzufordern. Dies tat der Toyota-Fahrer dann auch und fuhr in Richtung Baustelle weiter. Als dort beide Autofahrer wegen der roten Ampel anhalten mussten, soll der Fiat-Fahrer ausgestiegen sein und durch das geöffnete Fahrerfenster nach dem Toyota-Fahrer geschlagen haben. Daraufhin stieg dieser ebenfalls aus und es kam zu einem Handgemenge, bei dem das T-Shirt des Toyota-Fahrers zerrissen und seine Brille beschädigt wurden.

Schliesslich bat der Toyota-Fahrer andere Verkehrsteilnehmer, die Polizei zu rufen, worauf sich der Beschuldigte in seinen Fiat setzte und davonfahren wollte. Der Geschädigte wollte ihn daran hindern und stellte sich vor den Fiat. Dessen Fahrer fuhr jedoch los und seinen Kontrahenten um. Dieser kam zu Fall und verletzte sich. Der Fiat-Fahrer soll anschließend um den auf der Fahrbahn liegenden Mann herum weggefahren sein

Betrunkener E-Scooter-Fahrer fährt Polizei in die Arme

Am frühen Dienstagmorgen fuhr ein Mann mit seinem E-Scooter in Rheinfelden auf der Rheinbrückstraße direkt auf eine Polizeistreife zu. Die Beamten hielten den Fahrer an und stellten fest, dass der 56-Jährige alkoholisiert war und für das Gefährt keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1 Promille, weshalb eine Blutprobe durchgeführt wurde. Gegenüber den Beamten gab der 56-jährige Schweizer an, dass er dachte, den E-Scooter ohne Versicherung und auch in alkoholisiertem Zustand fahren zu dürfen.

Dieser Irrtum war fatal und zog Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz nach sich. Zudem musste der 56-Jährige eine Kaution hinterlegen.