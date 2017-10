Auch Basel betroffen: Längere Reisezeiten wegen Unterhaltsarbeiten an Bahn-2000-Strecke

Reisende von Bern in Richtung Olten, Zürich HB, Basel SBB und Luzern und umgekehrt müssen im Oktober an zwei Wochenenden mit längeren Reisezeiten rechnen. Grund sind Unterhaltsarbeiten an der Bahn-2000-Strecke Mattstetten-Rothrist und dem Streckenast Wanzwil-Solothurn.