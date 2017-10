Auch Maschinen gehen in Pension

Heute ist die Stimmung im Abfüllgebäude der Mineralquelle Eptingen AG anders als sonst. Vor dem Gebäude am Rande des Baselbiets stehen Transporter mit dem Werbespruch: «So reisen Fabriken». Drinnen sind die Mitarbeiter aufgeregt, die Maschinen laufen wie an anderen Tagen auch, doch bald gibt es einen Unterbruch von rund 10 Tagen: «In einer Stunde stellen wir ab», so Franz Kölliker, Produktionsleiter in Eptingen. «Unsere Palettierung geht in Pension». Wenige Schritte weiter hört man, wie Joao Mambueni, Anlagenführer der Maschine, zu einer Mitarbeiterin im Vorbeigehen sagt: «Mach ein Foto von mir und der Maschine. Als Erinnerung!». Über viele Jahre hinweg, hat Mambueni die Maschine bedient – er kennt sie in- und auswendig. Umso merkwürdiger ist es, die letzten Bewegungen der Palettierung zu beobachten. Ab jetzt geht es Schlag auf Schlag: Es wird eine neue Maschine kommen und das lässt das wehmütige Herz wieder höherschlagen.

Zeit ist kostbar

Weil die Produktion während des Einbaus stillsteht, wird die Zeit für eine weitere wichtige Arbeit genutzt: Der PET-Füller wird revidiert, was bedeutet, dass hunderte von Maschinenteile abgeschraubt, sorgfältig sortiert, kontrolliert, gereinigt und wieder zusammengebaut werden. Defekte Teile werden mit neuen ersetzt, wie zum Beispiel Gummidichtungen.

Riesenprojekt Palettierung

«Es ist eine wirkliche Herausforderung, ein solches Projekt reibungslos zu planen», so Franz Kölliker, Produktionsleiter in Eptingen. Wir müssen vor dem Umbau genug Ware auf Lager abfüllen und alles sorgfältig durchdenken. Alleine die Ausbringung der alten Maschine ist ein spannender Prozess: Alles wird auseinandergenommen, teilweise zerlegt und in einzelne Teile rausgetragen. Ist alles sauber und weg, wird die neue Maschine eingebracht.

Die neue Palettierung wird vom Maschinenhersteller Gebo angeliefert. Platzbedarf: Sieben Lastwagen. Das Gewicht der 30 Meter langen und 8 Meter breiten Maschine ist 46 Tonnen. Die maximale Leistung liegt bei 20'800 Flaschen in der Stunde.