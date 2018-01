Auch ab Basel: Ryanair schränkt das Handgepäck in der Kabine drastisch ein

Bisher durften die Fluggäste ein kleines und ein grosses Gepäckstück mit in die Kabine nehmen. Dies überschritt aber regelmässig die Kapazität der Ablagefächer, da nicht wenige Passagiere auch sperrige Stücke, wie zum Beispiel Trolleys mit in die Kabine schleppten. Boarding- und nicht selten Flugverspätungen waren die unangenehme Folge. Damit ist nun Schluss. Ryanair erlaubt nur noch die Mitnahme eines einzigen Gepäckstückes in der äusserst bescheidenen Dimension 35 x 20 x 22 cm. Bei Nichtbeachtung der neuen Vorschrift drohen Gebühren und eine Verzögerung des Starts, was die Sympathiebekundungen seitens der Crew und der anderen Passagiere nicht gerade in Höhe schnellen lassen dürfte.

Höheres Gewicht, tiefere Gebühren

Grössere Gepäckstücke und Rucksäcke müssen von nun an am Gate aufgegeben werden. Deren Transport im Frachtraum ist kostenlos. Um die Zahl der Reisenden mit zwei Handgepäckstücken zu verringern, erhöht Ryanair das zulässige Gewicht für Aufgabegepäck von bisher 15 auf 20 Kilo. Gleichzeitig wird die Standardgebühr von 35 auf 25 Euro gesenkt. Fluggäste mit Priority Boarding sind von der neuen Regelung nicht betroffen, sie dürfen weiterhin ihr normales Handgepäck mit an Bord nehmen.

Eigentlich wollte Ryanair die neuen Bestimmungen bereits im November 2017 zur Anwendung bringen. Die Terminverschiebung auf den 15. Januar 2018 begründete die Fluggesellschaft mit der hektischen Weihnachtszeit. Die Kundinnen und Kunden sollten genügend Zeit bekommen, um sich an die Anpassungen gewöhnen zu können.