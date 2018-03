Auch das noch: Auf der Tramstation Barfi steht eine Apotheke

Am Feierabend, wenn ein Tram nach dem anderen einfährt, kann es hier ganz schön hektisch werden. Die einen Passagiere rennen nach vorne, um ihr Tram zu erreichen. Die anderen müssen in die hinten wartende Kombination einsteigen. Dazu bietet die Station Platz für einen Kiosk und einen Schalter der Basler Verkehrsbetriebe.

Provisorium bis im Juni

Der Barfüsserplatz ist die Tramhochburg schlechthin. Hier verkehren die meisten Tramlinien in der Stadt. In den letzten Tagen kam noch ein Container dazu. Dieser steht allerdings mindestens zur Hälfte auf der Strasse, wie Daniel Hofer vom Baudepartement klarstellt. Mit viel Aufwand wurde etwa eine Stromleitung von einem Verteilkasten in der Gerbergasse gebaut und dann oberirdisch zum Container geführt. Grund dafür ist die Totalsanierung der Barfüsserapotheke. Während des Umbaus der Ladenräumlichkeiten zügelt die Apotheke bis im Juni ins Provisorium. Um die Bewilligung für die Eröffnung zu bekommen, müssten Ladenbesitzer der Allmendverwaltung vor allem die Notwendigkeit nachweisen, um auf öffentlichem Grund eine Ersatzlokalität betreiben zu dürfen.

Genau abgeklärt

Weil die Lage am Verkehrsknotenpunkt Barfüsserplatz speziell sei, habe zudem die Verkehrspolizei abgeklärt, ob es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen würde, erklärt Hofer. Das Bewilligungsverfahren sei grundsätzlich das Gleiche, wie wenn es auf öffentlichem Grund Platz für eine Baumulde brauche. Am Barfi steht der Apothekencontainer zum grössten Teil auf dem Taxistandplatz. So nimmt er auf der Traminsel nur wenig Platz weg. Im Moment ist der Container noch nicht geöffnet. Von dem her ist noch schwer zu sagen, ob das Durcheinander auf der Traminsel zunehmen wird.

Nichts gemerkt

Den Passanten am Feierabend ist der Container noch gar nicht aufgefallen. «Ach ja, hier steht ein Container», sagt ein junger Mann: «Habe ich gar nicht gemerkt.» Eine ältere Dame meint sogar, das sei praktisch, dann könne sie vielleicht noch etwas besorgen, bevor sie aufs Drämmli gehe. Der Apothekencontainer öffnet nächste Woche. Die Baslerinnen und Basler nehmen es auf jeden Fall gelassen.