Auch in Basel war der Deutsche Herbst spürbar: Heute vor 40 Jahren wurde Hanns-Martin Schleyer entführt

Die wichtigsten Köpfe der ersten Generation der Roten Armee Fraktion (damals in den Medien auch Baader-Meinhof Bande genannt) wurden 1972 inhaftiert. Danach glaubten viele, dass der linksextremistische Terror in Deutschland vorbei sei.

Doch im Jahr 1977 wurde klar, dass eine zweite Generation von Untergrundkämpfern angetreten war, um die inhaftierten Genossen zu befreien und deren Arbeit fortzusetzen. Denn in diesem Jahr erreichten die Aktivitäten der RAF einen neuen Höhepunkt. Begonnen hatte diese zweite Welle am 7. April mit der Ermordung des Westdeutschen Generalbundesanwalts Siegfried Buback.

Ermordung Pontos

Am 30. Juli wurde dann Jürgen Ponto, Vorstandssprecher der Dresdner Bank AG, in seiner Villa in Oberunsel von RAF-Mitgliedern erschossen. Eigentlich wollten sie den Mann, für sie ein Paradebeispiel eines «Kapitalistenschweins», entführen.

Doch als er sich zur Wehr setzte, wurde er von Christian Klar, der aus Baden-Württemberg stammt und eine Zeitlang in Lörrach das Gymnasium besucht hatte, und Brigitte Mohnhaupt getötet.

Schleyer-Entführung in aller Munde

Eine Entführung, Zweck war die Freilassung der in Stuttgart-Stammheim inhaftierten RAF-Genossen, die klappte, hat heute vor vierzig Jahren ihren Anfang genommen. An diesem Montag wurde Hanns-Martin Schleyer in Köln überfallen, von einem Kommando mit automatischen Waffen verschleppt, sein Fahrer und sein Begleitschutz kamen dabei ums Leben.

Und von diesem Tag an war das Thema Terror in aller Munde, auch in Basel.

Es begann eine Phase, die man heute als den «Deutschen Herbst» bezeichnet, nach dem Film «Deutschland im Herbst» (1978), der aus Dokumentarfilmen von elf Deutschen Regisseuren bestand, welche die Ereignisse des Vorjahres reflektierten. Die Terroristen-Panik war im Basler Alltag stark spürbar, das Thema beschäftigte schlicht alle.

Die Angst war omnipräsent. Obwohl die Taten der RAF, weder im Umfang, noch, was die Opferzahlen anbelangte, mit dem heutigen islamistischen Terror vergleichbar waren.

Sofort eine Klassendiskussion

Schon am Tag nach der Schleyer-Entführung redeten wir Schulbuben im Tram von nichts Anderem. Im Realgymnasium riss unser Deutschlehrer sofort eine Klassendiskussion an.

Am Eingang zur Bahnhofsunterführung, die auf unserem Schulweg lag, prangte ein roter Stern an der grauen Betonwand, ein Schablonen-Graffiti, mit einer Maschinenpistole und den Buchstaben RAF, jenem Kürzel, das nun für einige Monate in aller Munde war. «Wer sprayt so etwas?» – Fragten wir Buben uns. Wir konnten es uns nicht erklären.

«Deckungswinkel ausnützen»

Die Terroristen, das trauten wir ihnen alle zu, seien fähig überall zuzuschlagen, in jedem Moment. Die Frau am Bahnhofskiosk, bei der wir unsere Wasser-Glacé kauften, Rakete, Jolly Joker oder Vampir, alle für 40 Rappen, warnte uns: «An öffentlichen Orten müsst Ihr immer schauen, wo es Deckungswinkel hat. Im Fall eines Attentats müsst ihr Euch ducken und diese Deckungswinkel ausnützen».

Danach diskutierten wir tagelang über Deckungswinkel, und wo diese zu finden seien.

Die Macht der Terroristen nahm in unseren Jungteenager-Köpfen unheimliche Proportionen an. Wir fürchteten sie, natürlich, bewunderten sie aber auch ein bisschen, insgeheim, so wie wir die Bösewichte in Gangster-Filmen bewunderten.

Entführung der Landshut

Einen Monat später ging es weiter: Am 13. Oktober wurde die Lufthansa-Maschine «Landshut» entführt. Von einem Kommando, das aus vier Palästinensern bestand. Nach einer Odyssee durch die arabische Welt, landete das Flugzeug in Mogadischu, der Hauptstadt Somalias. Zweck der Entführer war ebenfalls die Befreiung inhaftierter Genossen, unter anderem der Häftlinge in Stammheim.

Gleichzeitig wurden in der Tagesschau jene unheimlichen, mitleiderregenden Filme gezeigt, in denen der entführte Schleyer zu sehen war, von den Terroristen gefilmt, an einem unbekannten Ort.

«Man sollte die alle erschiessen»

Nun wurden die Klassenzimmerdiskussionen inflationär. Über den Mittag klebten unsrer Mütter daheim am Radio, die Grossmütter warnten mit düsteren Mienen – und an Familienfesten gab es massive Diskussionen. «Man sollte die alle erschiessen, vor allem die im Gefängnis, dann muss niemand mehr befreit werden», so der eine Onkel, einer vom harten, alten, konservativen Schlag.

Der andere Onkel, ein Sozialdemokrat aus der weit linken Ecke, konterte lautstark: «So ein Blödsinn. Dann begeben wir uns ja auf das Niveau der Terroristen, die Todesstrafe hat noch nie jemanden abgeschreckt. Sie verroht bloss die Gesellschaft. Im Übrigen gibt es – angesichts der Not und der Heuchelei auf dieser Welt – genügend Gründe, gegen die Gesellschaft zu protestieren...»

Solche Streitereien waren damals an der Tagesordnung, die Meinungen lagen selbst in der engsten Verwandtschaft weit auseinander.

Zollkontrollen

Wenn wir mit dem Auto einen Familienausflug ins Badische unternahmen, waren die Polizeikontrollen scharf: Hunde, automatische Waffen, das ganze Programm. Und überall prangten die Steckbriefe mit den Terroristen drauf an den Wänden. Jene, die schon in Haft waren, wurden von den Beamten durchgestrichen. Von Hand.

Jeder, der lange Haare oder einen Bart trug, wurde aus dem Auto befohlen und im Zollhäuschen streng durchsucht.

Ich fragte unseren Klassenlehrer, ob es richtig sei, gegen unsere Gesellschaft zu protestieren; seine Antwort habe ich nie vergessen: «Wir alle sind die Gesellschaft. Wenn Du dagegen protestierst, protestierst Du gegen Dich selbst.» – Sie liess mich unzufrieden zurück.

«Einfach ein Spinner»

Der grosse Bruder eines Kollegen galt als «Linker». Er hatte lange Haare. An einem Nachmittag erzählte er mir seine Sicht der Dinge. Er sympathisierte (wie viele Leute in Deutschland und in der Schweiz) mit der Sichtweise der Terroristen.

Er sagte mir seine Meinung zu den Vorgängen, ich war gleichzeitig fasziniert und schockiert. Ich fragte meine Eltern, ob der nun auch zur Bande gehöre.

Sie winkten lachend ab: «Nein, der ist wohl einfach ein bisschen ein Spinner».

Erleichterung vor den Fernsehgeräten

Am 18. Oktober wurde die «Landshut» in Somalia durch die Spezialeinheit GSG 9 gestürmt, die Entführer wurden erschossen.

Einige Stunden später danach begingen die RAF-Leute Gudrun Ensslin, Andreas Baader und Jan-Carl Raspe in Stammheim Selbstmord. Auf den Sofas, vor den Fernsehgeräten herrschte Erleichterung.

Der Bruder meines Klassenkameraden vertraute mir einige Tage später auf der Strasse an, er glaube, dass die Leute in Stammheim ermordet worden seien. Von den Behörden. Eine Ansicht, die mich zutiefst verstörte, die meine Verwandten und Lehrer, wenn man sie darauf ansprach, voller Verachtung ablehnten, ja geisselten.

Hanns-Martin Schleyers Leiche wurde am 19. Oktober 1977 im Kofferraum eines in der Rue Charles Peguy im elsässischen Mühlhausen abgestellten Audi 100 aufgefunden.

«Von Moskau bezahlt»

Drei Jahre später brachen auch in Basel die Jugendunruhen aus, mit Hausbesetzungen und ziemlich harten Demos auf den Strassen. Ich selber verkehrte in diesen Kreisen, in denen jene RAF-Terroristen von vor drei Jahren als Helden gesehen und die «Mord in Stammheim»-These für wahr gehalten wurde. Eine Nachbarin beschimpfte mich in dieser Zeit immer auf der Strasse. Wir würden «von Moskau bezahlt», dabei hatten wir nie mehr als einen Fünfliber im Sack.

Inzwischen ist dies alles schon sehr lange her, ich habe mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt – und mir meine eigenen Meinungen dazu gebildet.

Doch heute, zum vierzigsten Jahrestag der Schleyer-Entführung, kann ich sie wieder spüren, wie einen Schatten aus der Vergangenheit, jene Angst aus dem Herbst 1977.

Und ich staune darüber, wie sehr sie die Gesellschaft in ihren Bann gezogen hatte. Heute sind Terrormeldungen ja ein Dauerbrenner. Kurz nach einem Anschlag kochen die Ängste jeweils hoch, dann ist das Thema wieder vom Tisch.

Wir Menschen können uns offensichtlich an alles gewöhnen.

