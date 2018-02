Auf Nimmerwiedersehen: Schlittschuhbahnen in der Innenstadt sind ein Flop

Gross war nur die Ankündigung, die Realität nicht, auch kein bisschen glamourös. Die «Schliffi uff em Märt» mass gerade, oder vielmehr misst noch eine Woche gerade einmal 110 Quadratmeter. Zum Vergleich: Ein Eisfeld auf der Kunsti Margarethen ist dagegen fast neun Mal so gross. Und hübsch anzusehen, war die Plastikeisfläche auch nicht wirklich. Immerhin war sie nicht teuer, wie Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Stadtmarketing, ausführt. Die Stadt habe die Veranstalter von der Robi Spielaktion nur mit etwas Infrastruktur unterstützt, etwa den Hütten für den Schlittschuhbereich. Von einem Flop will Sabine Horvath nicht sprechen, sie sagt diplomatisch: «Die Startphase während der Adventszeit verlief sehr zufriedenstellend, wobei die Wetterbedingungen die Frequenzen auf den Märkten wie auch beim Kinderangebot auf dem Marktplatz stark beeinflussten. Aber insgesamt beurteilen wir den Verlauf des Pilotprojektes positiv.»

Kunsteis bei Kunsthalle und Kunstmuseum auch kein Erfolg

Kunst hin oder her - mit den Kunsteisbahnen in der Stadt ist es so eine Sache. Immer wieder wurde experimentiert. So stand 2011 eine Eisbahn im Hof des Kunstmuseums. Die Eisfläche war gross, das Licht schön und doch wurde die Aktion nicht wiederholt. Zuviel Aufwand, zu wenig Erfolg. 2012 scheiterte das Projekt einer Schlittschuhbahn auf dem Münsterplatz am Protest der Anwohner und Kirche. Ein, zwei Jahre lang konnte man im Garten des Restaurants Kunsthalle einige kleine Runden drehen. Schliesslich wich der Mini-Wintersportplatz bis heute jeweils ab Herbst dem Fondue-Stübli. Und wieder war die Schlittschufahrerei in der Innenstadt beendet.

Gekommen um zum bleiben?

Die «Schliffi uff em Märt» dagegen sei gekommen, um zu bleiben, sagt Horvath, relativiert aber gleich: «Wir werden nach Ende dieser Pilotphase mit unserem Partner Rückschau halten und gerne die nächste Ausgabe der <Schliffi uff em Märt> planen. Die Gründe, warum es noch einmal eine nächste Schliffi geben könnte liefert Horvath mit: der Standort: « Zu Beginn des Marktjahres ist die Belegung des Märtplatzes sehr gering, weshalb jedes Zusatzangebot eine willkommene Ergänzung darstellt. Wir wollen mit der Schliffi insbesondere auch Kindern eine Möglichkeit bieten, sich auszutoben oder verweilen zu können. Dafür scheint uns das Angebot und der Platz sehr geeignet.»

Auch den den hohen Aufbau mit der versperrten Sicht und zum Teil nur über eine Brettertreppe zu überblicken sowie die Schmucklosigkeit der Schlittschuhbahn lässt Sabine Horvath als Vorwurf nicht gelten: «Die Schliffi präsentiert sich doch sehr farbig, trostlos war eher das Wetter. Und auch die Rückmeldungen der Robi-Spiel-Aktionen sind durchaus positiv, die Kinder tummeln sich mit Freude auf der Kunststofffläche. Und wir stellen fest, dass die Samstage besser frequentiert sind.» Am kommenden Wochenende und am Wochenende darauf wird die Eislaufschule Basel als letzten Tanz die Aufführungen «Der Rhythmus in mir» aufs Eis legen. Die Spannung darüber, ob das Experiment im nächsten Advent wiederholt werden wird, lässt sich locker aushalten. Doch immerhin war es ein weiterer Versuch unsere Stadt lebendiger zu machen. Das ist selbst dann begrüssungswert, wenn Vision und Wirklichkeit in der Praxis immer wieder einmal weit auseinander driften.