Auf dem armen Auge blind: Die Surprise Stadtrundgänge

Obwohl er selbst nie obachlos war, kennt Christen das Problem aus erster Hand. Der gelernte Typograf und späterer Buschauffeur war lange arbeitslos, bevor er als Suprise-Stadtführer langsam wieder Fuss fassen konnte. Auf den Stadtführungen will er dem Vergessen entgegenwirken.

Wohnungslosigkeit ist im Kommen

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Die Armut in Basel nimmt zu. Zwar sind es nur wenige, die gänzlich auf der Strasse leben, aber die Zahl der Wohnungslosen, die sich mit ständig wechselnder Bleibe durchhangeln, steigt aber deutlich an. Waren es 2015 in Basel noch rund 170 wohnungslose Personen, ist diese Zahl inzwischen auf über 400 angeschwollen.

Es gibt aber eine hohe Dunkelziffer. Wie Christen erwähnt, nehmen viele Betroffene die Sozialhilfe, die ihnen zusteht, gar nicht in Anspruch. Lieber sagen sie nichts. Für viele bedeutet Armut ein dauernder Kampf mit ihrem Stolz. Das ist ein innerer Konflikt, der nur schwer aufzulösen ist und mit der Zeit bei den meisten seine Spuren hinterlässt. Christen hat selbst lange gebraucht, als er angefragt wurde, ob er Stadtführungen anbieten wolle. Er zögerte. Die Vorstellung, vor Unbekannten zwei Stunden einen Monolog zu halten, war für ihn beängstigend, er lehnte mehrfach ab. «Wenn das Selbstwertgefühl am Boden ist, will man nicht unbedingt ins Rampenlicht, sag ich mal», sagt Christen. Nun, fünf Jahre später, ist er froh, nachgegeben zu haben. Nicht nur, weil es ihm selber half, sondern weil Christen der Kampf gegen die Unsichtbarkeit am Herzen liegt.

Die Stadt hätte es lieber, die Armut wäre unsichtbar

Die Stadt versucht nämlich, die Armut unsichtbar zu machen. Obwohl jede Person das Recht hat, sich überall aufzuhalten, werden unerwünschte mit kurz aufeinanderfolgenden Kontrollen vergrault. Wird man das vierte Mal in zwei Stunden gefilzt, «dann zieht irgendwann jeder weiter.» Oder so: Die neueste Generation von Sitzbänken hat eine eingebaute «Auswurfautomatik». Im Beschaffungsauftrag stand laut Journalisten folgendes: «Es muss ein Typus sein, der sich möglichst schlecht dafür eignet, darauf zu liegen.». Alternativ wird eine vollautomatische Sprinkleranlage installiert, die nachts das Gebiet einnässt mit dem Vorwand, das ginge eben nicht am Tag.

Die Führung durchläuft die täglichen, kleinbasler Eckpunkte der Betroffenen. Zuerst die Gassenküche. Die Liegenschaft wurde von der CMS angekauft, um der Küche eine feste Bleibe zu bieten, statt das Haus zum Spekulationsobjekt werden zu lassen. Gerade die Ecke zwischen Lindenberg, Riehentorstrasse und Rebgasse und von dort Richtung Rhein ist eine empfindliche Zone. Einerseits sind dort mehrere Institutionen der sozialen Arbeit angesiedelt, andererseits steht die Gegend unter starkem Druck, dass die Altbauten nahe dem Rhein zu hochpreisigen Wohnobjekten werden. Gentrifizierung & Automatisierung qualifizierter Arbeit verschiebt die Armut zunehmend in die untere Mittelschicht, wie Christen bemerkt.

Der Caritas Kleiderladen, wo Bedürftige günstig Kleider einkaufen können, hat zudem im ersten Stock eine Beratungsstelle eingerichtet und funktioniert als wichtiger Kontaktpunkt im Sozialgefüge. Hier zeigt sich, dass auch soziale Arbeit, die auf Gratisspenden basiert, Kosten verursacht. «Wir haben schwierige Zeiten hinter uns,» heisst es beim Besuch unserer Gruppe. Eine Defizitgarantie haben sie nicht, für allfällige Verluste müssen sie selber aufkommen. Das beschreibt den Konflikt vieler Betriebe.

Es geht nicht nur um Grundversorgung, diese Institutionen haben auch das Ziel, der sozialen Vereinsamung entgegen zu wirken. Die einzige Institution, die ausschliesslich von der öffentlichen Hand finanziert wird, ist die Notschlafstelle. Ein anderes Problem ist die Administration: Um Sozialhilfe beantragen zu können, braucht man eine Adresse. Der der Verein für Gassenarbeit «Schwarzer Peter» bietet eine Meldeadresse für jene, die es brauchen, aber keine feste Wohnung haben. Das Haus Elim ist zu 100% spendenbasiert und auch Surprise selbst ist nur zu 65% mit dem Heftverkauf gedeckt. Gönner, Spender und Freiwillige haben nicht unerheblichen Anteil am filigranen Netz des städtischen Auffangsystems für jene, die durch die Maschen fielen. Die Stadtführungen sind selbst Teil davon. Sie tragen die Interesse der Vertriebenen und der Unerwünschten an die Öffentlichkeit.

Die sozialen Stadtführungen sind ein Erfolg

Die Sozialen Stadtrundgänge begannen in Basel, eineinhalb Jahre später, 2014, kam Zürich dazu. Bern folgte als dritte Stadt am 22. Januar 2018. 1’344 Führungen haben in Basel schon stattgefunden, rund 18’962 Personen waren dabei. Für den Studiengang Soziale Arbeit an der FHNW sind die Rundgänge Pflicht. Es sei wichtig, dass die zukünftigen Helfer und Helferinnen auch wissen, wo ihre Klientel lebt, denn nicht nur die Stadt will sie nicht sehen, auch die Betroffenen verstecken sich. Zuzugeben, dass sie in der Klemme stecken, sind viele nicht gewillt. Es gibt noch viel zu tun, meint Christen.

Zwischen den Versuchen der Stadt, die wachsende Armut aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen, muss sich ein ganzes Netzwerk um die Folgen und um jene, die sich für ihre Situation schämen, kümmern. «Armut ist real. Sie darf nicht versteckt bleiben», so beendet unser Stadtführer den fast zweistündigen Spaziergang durchs Kleinbasel. Die Rundgänge helfen, der Unsichtbarkeit entgegen zu wirken.