Auffahrkollision zwischen Kleinmotorrad und Personenwagen in Pratteln

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 42-jähriger Personenwagenlenker auf der Frenkendörferstrasse in Richtung Pratteln. Bei der Einfahrt in den «Hülftenkreisel» bremste der Personenwagen. Dabei kollidierte ein Kleinmotorrad (Roller), welches direkt dahinter fuhr, mit dem Heck des Personenwagens und beschädigte dieses. Der unbekannte Rollerfahrer entfernte sich von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Frenkendorf davon. Der Roller wurde beim Unfall an der Vorderseite beschädigt und der rechte Aussenspiegel wurde komplett abgerissen