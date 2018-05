Auffahrt: Eigentlich der Basler Banntag

Auffahrt, oder wie in Liestal immer am Montag davor, ist Banntag in vielen Baselbietern Gemeinden. Dann wandert die Einwohnerschaft, begleitet von Fahnenträger und Musikanten, auf Einladung der Bürgergemeinde in Rotten einem Teil der Grenze nach. An den Banntagen prüfte man einst, ob die Grenzsteine am Gemeindebann noch am richtigen Ort waren – oder ob die Nachbarn sie zu ihren Gunsten verschoben hatten.

Basler Bannritt

Basels Grenzen verlaufen teils mitten durch Strassen: Macht man ein paar Schritte, steht man plötzlich im Kanton Baselland, ohne es zu bemerken. Und dennoch läuft hier keiner an Auffahrt der Grenze entlang. Das war jedoch nicht immer so. Bis ins Jahr 1807 machten Grossbasel und Kleinbasel am Auffahrtstag ihre Bannumritte. In Grossbasel gehörten der Meier des Dompropsts, der sogenannte Scheidmeier, und fünf Rebleute zur Delegation. Sie hatten die Aufsicht über die Reben, Äcker, Matten, Weiden, Wälder und Wege und die Aufgabe Grenzstreitigkeiten zu schlichten.

Am Vorabend des Himmelfahrtstages boten die Bannwarte die Verwaltung aller Klöster, Gotteshäuser, des Spitals und sämtliche Acker- und Rebleute zur Feier am kommenden Tag auf. Am Auffahrtsmorgen versammelten sich unmittelbar nach der Frühmesse alle Teilnehmer beritten bei der, in der Rittergasse gelegenen, St. Ulrichskapelle. Bis 1598 «war es üblich, die Auffahrt nebst dem Bannritt auch mit Schiessen zu feyern, dann ward dieses ernstlich abgestellt».

Kleinbasel teilte die Tradition

Ähnlich war der Bannritt im Kleinbasel. Hier war der Tag der Kreuzauffindung (3. Mai), oder auch der Philipp- und Jakobstag (1. Mai) der Tag des jährlichen Bannrittes. Nur bei schlechtem Wetter wich man auf den Auffahrtstag aus. Frühmorgens um sechs verkündeten die Glocken der Theodorskirche den Beginn des Festes. Nach der Messe setzte sich das niedere Basel in Bewegung. Die Rheingasse hinunter, vorbei an derder Niklauskapelle die Greifengasse hinauf, bis zum Bläsitor. Bei den Frauenklöstern St. Clara und im Klingental standen gesattelte Pferde bereit, auf die Priester und Kaplan aufstiegen. Begleitet von Kirchendienern und berittenen Kleinbasler Bürgern, bewegte sich der Zug die Strasse hinunter Richtung Kleinhüningen und von da der Grenze des Bannes entlang.

Die Revolutionszeit brachte eine Veränderung in die Jahrhundert alte Tradition. 1792 bestimmten Bürgermeister und der Rat, dass die Bannumgänge in möglichster Stille durchzuführen seien und besonders das Schiessen wurde verboten. 1807 wurde dann der letzte der von «grosser Pracht unter Trompetengeschmetter von bis zu 400 Reitern» begleitete Bannritt durchgeführt.

Nach über hundertjährigem Verschwinden wurde 1981 versucht dem Banntag wieder neues Leben einzuhauchen. Die Wiederbelebung ist jedoch nicht als Nachahmung der populären Baselbieter Banntage zu verstehen, sondern eher als Rückgriff auf die altstädtische Tradition. Bei dem in zweijährigem Turnus durchgeführten Banntag im Spätsommer, handelte es sich aber nicht um eine Grenzbegehung, sondern eher um einen Stadtspaziergang in die Quartiere für alle Einwohner. Dieser Brauch wurde leider auch Opfer der Zeit, so dass der Basler Bann heute unbewacht und unkontrolliert bleibt. Wer weiss, wieviele Meter die umliegenden Gemeinden inzwischen schon heimlich geklaut haben.