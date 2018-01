Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Das Tapas-Restaurant im «Rägedropfe» eröffnet nun doch!

Der Schock war gross, als das Basler Traditionsunternehmen «Rägedropfe» vor rund einem Jahr das Aus bekanntgab. Die Freude kam aber schnell wieder zurück: Nur wenige Wochen später verkündete das Unternehmen Parterre, dass es dort ein Tapas-Restaurant mit Takeaway und Bar eröffnen soll. Dann war still, auf den Startschuss musste man lange warten. Lange gab es nur abgeklebte Scheiben zu sehen. Nun soll es geschehen, das «Paseo» eröffnet noch diese Woche.

Freie Fahrt

Der spanische Name «Paseo» heisst auf Deutsch «Fahrt». Und diese kann nun beginnen. Am Freitag, dem 12. Januar feiert das neue Tapas-Restaurant ab 18 Uhr seine Eröffnung. «Die Location ist sehr gut, wir hoffen natürlich auf Laufkundschaft und Mund-zu-Mund-Propaganda», sagt Urs Mangold, Marketingverantwortlicher von Parterre. Im Geschäft selber erinnert nichts mehr an die früher feilgebotene Regenkleidung, sondern man wähnt sich sofort in südlichem Gefilden. Das «Paseo» bietet den Gästen in wenigen Tagen zumindest im Gaumen eine sonnige Abwechslung zur grauen Januar-Woche.

Zum Thema

Nach dem Aus von «Rägedropfe»: Tapas fürs Theater

„Rägedropfe“ - Ein weiteres Basler Traditionsgeschäft macht dicht