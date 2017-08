Aus Sicherheitsgründen: Polizei riegelt am Spalenberg Zufahrten während «Em Bebbi sy Jazz» ab

Aufgrund der positiven Erfahrungen bei Publikumsmagneten wie dem Weihnachtsmarkt oder der Bundesfeier am Rhein sichert die Kantonspolizei Basel-Stadt auch den Festperimeter des 34. Jazzfestes in Basel mit mobilen baulichen Elementen. Das Publikum soll auch am 18. August 2017 «Em Bebbi sy Jazz» unbeschwert geniessen können.