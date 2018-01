Aus zwei mach eins: «Trois Pommes» verlässt die Bäumleingasse

Die Bäumleingasse in Basel besticht durch elegante Geschäfte. Eines davon, das «Trois Pommes» führte dort ein Outlet. Dieser wird nun geschlossen. Dafür richtet das nolbe Kleidergeschäft im Hauptgeschäft an der Freien Strasse ein Outlet im Untergeschoss ein und legt die beiden Standorte zusammen. Das Modehaus konzentriert sich auf die Produkte der «exklusivsten Modehäuser» und unterhält neben Basel Standorte in Zürich, St. Moritz und Gstaad. Über die Gründe der Schliessung war seitens Trois Pommes nichts zu erfahren.

Was nur wenige wissen: das Geschäft wurde 1973 von Trudie Götz in Liestal gegründet. Die Zahl drei im Namen erhielt es aufgrund der Tatsache, dass sich die Verkaufsfläche damals in Liestal auf ebensovielen Etagen verteilte. Damit kehrt Trois Pommes wieder zum Ursprung zurück: Das Geschäft an der Freien Strasse hat ebenfalls drei Etagen. Das heisst: zwei minus eins gleich drei.