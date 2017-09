Ausgerechnet die Veloverbände wehren sich gegen Helmpflicht

Ein schnelleres Rad bringt neue Gefahren, das ist klar. Bereits eine geringe Erhöhung der Geschwindigkeit erhöht das Risiko überproportional und eine Studie der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu hat gezeigt, dass besonders E-Bike-Fahrer die Gefahrensituation systematisch unterschätzen und deswegen zu Selbstunfällen neigen. Darum gilt, zumindest bei den schnellen E-Bikes, Helmpflicht. Doch ist nicht auch ein langsamer Drahtesel genauso schutzlos gegenüber einer Motorhaube oder dem harten Pflaster der Realität? Warum soll die Helmpflicht also nicht für alle gelten?

Urbane Enge mit Gefahren in Basel

Gerade in Städten wie Basel ist die Gefahr, die von der urbanen Enge ausgeht, nicht zu unterschätzen. Eine fiese Tramschiene oder ein scharfkantiger Bordstein ist immer in der Nähe. Und gerade an der Tramhaltestelle bliebt nur wenig Platz zwischen beiden Gefahren. Eine kleine Unachtsamkeit und der Sturz kann böse Folgen haben.

Dass die Diskussion um die Helmpflicht immer wieder auftaucht, ist deswegen klar. Die Autofahrer müssten sich schliesslich auch anschnallen. Soll sich die Öffentlichkeit an Kosten für Bergung und Behandlung beteiligen, die mit einem Helm verhindert würden?

Gerade die Veloverbände stehen der generellen Helmpflicht aber skeptisch gegenüber. Das bringe wenig und sei schlecht durchsetzbar, sagt Christoph Merkli von Pro-Velo Schweiz gegenüber der Sonntagszeitung.

Pro Velo Basel: «Man soll doch kurz aufs velo hüpfen können!»

Die Abteilung Basel vertritt dieselbe Meinung wie der Dachverband. Eher sei auf die Verbesserung der Infrastruktur zu setzen als die Selbstverantwortung der Fahrradfahrer zu beschränken, wie der Präsident von Pro-Velo beider Basel, Roland Chrétien, klarstellt.

Er hält fest, dass die Selbstunfälle weniger das Problem seien, sondern das Augenmerk auf der Prävention von Kollisionen liege. Diese seien in der Regel gefährlicher. Deswegen, so Chrétien, versuche man zuerst, die Strassen für die Fahrräder sicherer zu machen, bevor man an eine Helmplicht denkt.

Wichtig sei, dass der Gebrauch vom Velo niederschwellig bleibe: «Man soll doch kurz aufs Velo hüpfen können,» meint Chrétien und beruft sich auf eine Studie in Australien, wonach dort die Leute lieber aufs Velo verzichtet haben, als einen Helm zu tragen.

Sicherheit durch Verbreitung

Ein Argument ist, dass die Sicherheit mit der Verbreitung steigt. Erstens, weil die anderen Verkehrsteilnehmer dann auf die Erscheinung der Velos sensiblisiert seien und zweitens, weil auch mehr Verkehrsteilnehmer die Perspektive der schwächeren Fahrräder aus eigener Erfahrung kennen. Zudem gibt Chrétien zu bedenken, ob das Tragen eines Helmes möglicherweise die Risiko-Affinität der Velofahrer erhöhen könnte und damit der schützende Effekt nichtig gemacht würde.

Wenn jetzt das Velo durch die Helmpflicht noch mit «Gefahr» gleichgesetzt würde, so wäre das kontraproduktiv. «Gewisse Kampagnen tendieren dazu, den Velofahrern das Velo zu vermiesen,» führt Chrétien aus. Das wolle man nicht. Und: «In Holland, im Veloland schlechthin, trägt kaum jemand einen Helm.»

Es geht auch ohne

Freiwillig geht es auch: Auf den Pisten der Wintersportorte haben sich die Helme gleich selbst eingeführt. War bei Skifahrern und Snowboardern der Helm einmal verpönt, sind sie heute deutlich in der Überzahl. Chrétien ist dennoch keiner von ihnen.

Pro-Velo kommt entgegen, dass Studien auf eine sich stetig erhöhende Helmquote hindeuten. Doch wer auf sich auf den Strassen umschaut, sieht, dass wir noch sehr weit weg sind von den Verhältnissen auf der Skipiste. Auch wenn eine Pflicht beargwöhnt wird, befürwortet Pro-Velo das Tragen von Helmen aber ausdrücklich. Pro-Velo setzt auf die Vorlbildfunktion. In ihren eigenen Kursen herrscht Helmpflicht.

Selbstverantwortung gilt weiterhin

Der Vorstoss müsste eben von anderer Seite kommen. Man kann so viele Kontrollen von berunkenen Fahrradfahrern machen, am Ende bietet ein Helm definitiv mehr Schutz als eine Busse. Die Suva hat vor nicht allzu langer Zeit mit einer Kampagne darauf hingewiesen, dass das Nichttragen eines Velohelms die Frisur ruinieren kann. So eine dicke Narbe am Kopf ist einfach unschön. Denn schlussendlich gilt noch immer: Die Fahrradfahrer gefährden vor allem sich selbst und der Umschwung beginnt deswegen zuerst im eigenen Kopf.

