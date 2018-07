Ausstellung in der Barfüsserkirche: 750 Jahre Zunft zu Webern

Basler Studierende müssen nicht tiefer in die Tasche greifen

Wer an der Uni Basel studiert, muss für die Studiengebühren künftig nicht mehr Geld hinblättern. Die Uni verzichtet auf deren Erhöhung. In Anbetracht der zahlreichen konkurrierenden Angebote im In- und Ausland hält sie eine Erhöhung derzeit nicht für angebracht.