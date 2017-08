Authentica: Eine kleine aber durchaus feine Spezialitätenmesse am Wochenende in Basel

Dieses Wochenende steht das Bruderholz ganz im Zeichen von Kleinproduzenten und Konsumenten, deren Herz für selbst hergestellte Ware und Besonderheiten schlägt. Die Messe ist klein, aber nicht minder fein. Das erklärte Ziel des Vereins «Authentica» ist den Fortbestand lokaler, profilierter Kleinproduzenten zu sichern. Während drei Tagen präsentieren 60 Produzenten aus der ganzen Schweiz, darunter auch sechs aus Basel-Stadt und sechs aus Baselland, ihre Produkte. Wir haben uns an der Messe umgesehen und einige Perlen entdeckt.

Die Chocolatière

Die süsse Versuchung darf an der Authentica nicht fehlen: Die «Crème renversante» besticht durch vegane Schokolade und Karamell, ganz im Sinne des Zeitgeistes. Statt Milch wird beispielsweise Kokosmilch verwendet. Ebenfalls eine Spezialität ist Karamell, verfeinert mit Blumen, Tannen oder Bier. Früher hat die Chocolatière Valérie Henchoz als Bäuerin gearbeitet und beschäftigte sich so tagein tagaus mit der Natur, mit dem Herstellen von Ziegenkäse.

Der Messerschmied

Der gelernte Landmaschinenmechaniker schmiedet Hansjörg Kilchenmann in seinem Atelier im Gundeldinger Feld Messerklingen aus Damaszenerstahl. Aufs Messer gekommen ist er schon vor zwanzig Jahren. Sein Handwerk stösst auf grosses Interesse und so baute er sein Angebot laufend aus: Er bietet Kurse an, die kaum sind sie ausgeschrieben, schon ausgebucht sind. Das ist nicht weiter verwunderlich. Innerhalb eines Tages kann man ein eigenes Messer schmieden. Aber keine Angst, gefährlich ist die Messerherstellung, auch für Laien nicht.

Der Ölmüller

Simon Müller, barfi.ch hat im vergangenen Jahr über ihn berichtet, ist spezialisiert auf naturbelassene Speiseöle in Rohkostqualität. Die Öle pressen der Kleinunternehmer und seine Frau Sandra mit einer speziellen Ölmühle mit Wasserkühlung in einem schonenden Verfahren bei Temperaturen zwischen 28 und 37 Grad.

Die Schnapsbrenner

Auf dem Weidhof von Konrad und Annelies Schär in Ormalingen wird Schnaps gebrannt. Aus 150 Apfel-, Kirsch, Quitten- und Zwetschgenbäume werden regelmässig Edelbrände, Liköre und Whiskys hergestellt, die oft prämiert werden. Doch dieses Jahr ist besonders schwierig für den Hof. Ein Grossteil der Ernte ist der Kälte zum Opfer gefallen, beispielsweise die gesamte Kirschenernte. Dass der Bauer an der Authentica ein grosses Sortiment präsentieren kann, liegt daran, dass die Früchte einige Jahre lang in Ormalingen gelagert werden, bis sie zu Schnaps gebrannt werden.

...und Biber aus dem Appenzell

Die nächste und damit letzte Authentica des Jahres 2017 findet vom 6. – 8. Oktober im Kapuzinerkloster in Appenzell statt, weshalb barfi.ch den Stand von Alfred und Markus Sutter besucht. Bereits in fünfter Generation führen die Brüder den Traditionsbetrieb, der natürlich auch der Appenzeller Biber hergestellt wird, der als Symbol höchster Wertschätzung gilt.

Nach dieser kleinen Schweizer-Reise, sollen auch alle weiteren Produzenten aus Basel genannt werden. Neun Kleinunternehmer aus der Region präsentieren ihre Kunstwerke, Kaffee oder echtes Basler Fondue.

Dass aus Alltagsgegenständen kleine Kunstwerke hergestellt werden können, beweist Hansruedi Leonhard Schlegel aus Muttenz. Kaffeeliebhaber kommen an der Authentica auf ihre Kosten, bei den Gebrüdern Felix und Benjamin Hohlmann. Die beiden Jungs aus Basel stellen Spezialitätenkaffee her.

An der Authentica wird jedoch auch Mode aus Basel verkauft von Rosita Notter und Annina Olga Frei verkauft. Zarter Silberschmuck von Regula Freiburghaus oder Christa Wegener ist ebenfalls zu finden. Christa Wegener aus Basel findet Inspiration für ihre Silberanhänger auf Streifzügen durch Feld und Wald. Schalen, Vasen und Geschirr aus Dittingen findet man bei Andrea Spano. Der Baselbieter André Fasolin fertigt Keramikschalen aus Mineralien an.

Und was gibt es besseres als Käse und ein Glas Wein? Wenn beides aus der Region kommt, schlägt das Bebbi-Herz noch höher: Claude und Ruth Chiquet aus Ormalingen BL produzieren im biozertifizierten Familienbetrieb Qualitätswein und der Basler Serdard Hess, der einzige Stadtkäser aus Basel, verkauft seine Produkte an der Authentica.

Joghurt aus der Region ©barfi.ch

2012 begann begann die Erfolgsgeschichte der Authentica im Kapuzinerkloster Solothurn noch ganz klein. Neben Basel sind mittlerweile noch zwei weitere Standorte hinzugekommen. Das Kloster Königsfelden in Brugg-Windisch und das Kapuzinerkloster in Appenzell. Somit reiht sich die ehemalige Trinkwasser-Filteranlage auf dem Bruderholz in den Reigen besonderer Standort ein. Erbaut zwischen 1903 und 1905 für die Wasserversorgung der Basler Bevölkerung wurde Filter4 im Jahre 2006 stillgelegt und dient heute als saisonaler Ausstellungsort und für Kulturanlässe.

Authentica vom 18. – 20. August 2017: im Filter4, mit Tram Nr. 16 Richtung Bruderholz bis Haltestelle Jakobsberg. Zu Fuss in ca. 8 Min. durch den Park.

Öffnungszeiten: Samstag: 10 – 19 Uhr und Sonntag: 10 – 17 Uhr.

Eintritt: Fr. 8.--, bis 16 Jahre gratis