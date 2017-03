In den letzten zehn Jahren sind überdurchschnittlich viele hoch qualifizierte Berufsleute in den Kanton Baselland zugewandert. Besonders Akademiker im Gesundheitswesen und Fachkräfte des Bau- und Ausbaugewerbes wählten das Baselbiet als Arbeitsort. Der Ausländeranteil an allen Erwerbstätigen lag im Landkanton bei rund 9,2 Prozent.