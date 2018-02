Autobahn A5: Ferrari kommt ins Schleudern - 200'000 Euro Sachschaden

In der Folge krachte der Ferrari, Neuwert etwa eine halbe Million Euro, in die linke Schutzplanke, wurde von dort abgewiesen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer überstand das Ganze unverletzt, sein 35-jähriger Beifahrer wurde im Gesicht leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Das stark beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Auto wird auf etwa 200'000 Euro geschätzt. An den drei beschädigen Leitplanken entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.