Autobahnausfahrt Basel City: Zufahrt in Grosspeterstrasse via St. Jakobs-Strasse

Der Verkehr wird in dieser Zeit von der Autobahnausfahrt Basel City auf die St. Jakobs-Strasse umgeleitet. In der St. Jakobs-Strasse werden zu diesem Anlass zwei Fahrspuren in Richtung Aeschenplatz eingerichtet. Die Erneuerung der Kreuzung ist voraussichtlich bis Ende Oktober 2017 abgeschlossen.

Das Tiefbauamt erneuert seit Anfang August 2017 die Kreuzung Grosspeter- und St. Jakob-Strasse, weil die Strasse aufgrund der hohen Verkehrsbelastung in einem schlechten Zustand ist. Bei dieser Gelegenheit verbessert das Tiefbauamt die Sicherheit und den Komfort für Fussgänger, Fussgängerinnen und Velofahrende.

Für die Erneuerung des Strassenbelags muss das Tiefbauamt die Grosspeterstrasse bei der Kreuzung zur St. Jakob-Strasse teilweise sperren. Von der Autobahn und vom St.Alban-Ring kommende Fahrzeuge gelangen während vier Wochen nicht mehr direkt in die Grosspeterstrasse. Als Ersatz stehen in der St. Jakob-Strasse zwei Fahrspuren in Richtung Aeschenplatz zur Verfügung. Der Strassenbelag unmittelbar bei der Autobahnausfahrt wird an zwei Wochenenden im September über Nacht fertiggestellt, um die Auswirkungen auf den Verkehr gering zu halten.