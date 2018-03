Autobrand, schwerer Verkehrsunfall und Küchenbrand im Grenzgebiet

Die Fahrt zur Autowerkstatt wurde am Mittwochnachmittag für einen Mann zum Desaster. Der 37-Jährige hatte seinen Flitzer am Vormittag aus der Werkstatt geholt und brachte es wegen neuerlicher Probleme zurück. Die anstehende Reparatur sollte sich erübrigen, da das Auto am Autobahndreieck Weil am Rhein den Geist aufgab und zu brennen begann. Der Fahrer konnte das Auto auf dem rechten Seitenstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Danach musste er mitansehen, wie sein Sportflitzer ausbrannte. Kurz darauf traf die Feuerwehr ein und löschte den Brand. Die A 98 in Fahrtrichtung Basel musste für etwa 45 Minuten gesperrt werden.

Zwei Verletzte und Totalschäden

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Kreuzung Spital-/Körnerstrasse ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Autofahrer missachtete beim Überqueren der Kreuzung die Vorfahrt und kollidierte mit einem Hyundai. Durch die Wucht des Zusammenpralls lösten in den Autos die Airbags aus. Das Auto des 81-Jährigen wurde um 45 Grad nach links weggeschleudert. Die Beifahrerin wurde verletzt, ebenso die Fahrerin des Hyundai. Beide mussten vom Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand vermutlich Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25000 Euro geschätzt.

Betrunkener fackelt Küche ab

Dank eines funktionierenden Rauchmelders, aufmerksamen Nachbarn und dem schnellen Eingreifen von Polizei und Feuerwehr ging in der Nacht zum Donnerstag ein Küchenbrand in Lörrach glimpflich aus.

Um 23.15 Uhr teilte ein Bewohner über Notruf mit, dass aus einer Nachbarwohnung Rauch hervortritt und der Brandmelder in Betrieb sei. Eine Streife stellte nach ihrem Eintreffen Rauchschwaden im Treppenhaus fest und trommelte den Bewohner heraus. Der war alkoholisiert, aggressiv und uneinsichtig.

Die Beamten betraten zusammen mit der zwischenzeitlich eingetroffenen Feuerwehr die Wohnung. Als Ursache des Qualms wurde ein Wasserkocher festgestellt, der auf einer eingeschalteten Herdplatte stand und vor sich hinschmorte. Die Gefahr wurde sofort beseitigt und die Wohnung anschließend gelüftet. Der Wohnungsinhaber war weiterhin nicht zugänglich, aggressiv und verweigerte sie Angaben seiner Personalien.

Daraufhin musste er in Handschellen den Gang in die Gewahrsamszelle antreten.