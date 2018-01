Autofahrer landet auf Leitplanke in Weil am Rhein

Alles in allem glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der A 5 bei Weil am Rhein. Um 14.30 Uhr verließ ein 53-jähriger Autofahrer die A 5 in Richtung A 98. Die Ausfahrt ist derzeit wegen einer Baustelle nur einspurig befahrbar und entsprechend ausgeschildert. Beim Ausfahren verlor der Autofahrer offenbar die Orientierung und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr das Auto ein Warnschild, geriet auf eine aufsteigende Schutzplanke und blieb nach einigen Metern Fahrt auf ihr stecken. Den Autoinsassen passierte nichts und sie konnten nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst den Heimweg antreten. Das stark beschädigte Auto musste mittels Kran von der Schutzplanke heruntergeholt und danach abtransportiert werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 7000 Euro geschätzt.