Autokino Pratteln – Klappe die Neunte! (Video)

Den Auftakt machen Tarantino’s «Django Unchained»“, «Pretty Woman» und «Saw 1» - Darauf folgen drei weitere Wochenende des wohl einzigartigsten Autokinos in der Schweiz mit einer 25m-Leinwand, einem Londonbus für Fussgänger und Töfflifahrer sowie Rollergirl- und Popcornboy-Service direkt am Auto.

Das Programm

Freitag, 6. Juli 2018: 00:25 Django Unchained (D)

Samstag, 7. Juli 2018: 22:10 Pretty Woman (D) + 00:25 Saw (E/d)

Freitag, 13. Juli 2018: 22:00 Mrs. Doubtfire (D) + 00:20 Wild Things (E/d)

Samstag, 14. Juli 2018: 22:00 Die Reifeprüfung (D) + 23:55 Die Hard (E/d)

Freitag, 20. Juli 2018: 22:00 Cry-Baby (D) + 23:50 A Clockwork Orange (E/d)

Samstag, 21. Juli 2018: 22:00 Rocky (D) + 00:15 The Transporter (E/d)

Freitag, 27. Juli 2018: 21:50 Jurassic Park (D) + 00:15 Smokey and the Bandit (E/d)

Samstag, 28. Juli 2018: 23:45 The 40 Year Old Virgin (E/d)

Kulinarisch werden die Besucher_innen des Autokinos Cinema Drive-in dieses Jahr von den lokalen Burger-Matadors «Meat & Greet» verwöhnt. Auch kommen neue Bestellsysteme zum Einsatz – eine Eigenkonstruktion mit drei LEDs für noch mehr Komfort beim Service direkt am Auto. Zudem ist auch der Londonbus mit Panorama-Seating wieder vor Ort. Kein Auto, kein Problem: Fussgänger und Töfflifahrer können im Oldtimerbus aus dem Jahre 1960 ihre Lieblingsfilme geniessen. Eine Bar im Unterdeck lädt zu Drinks und Popcorn ein.

Das Autokino Cinema Drive-in katapultiert die Besucher zurück in die Vergangenheit - in eine Welt, in der man die Filme noch auf der Grossleinwand bestaunen konnte. Filmfans, Autoliebhaber und Nostalgiker sind dazu eingeladen, Unterhaltung vom Feinsten im unvergesslichen Ambiente zu geniessen. Nebst den Filmklassikern gibt es kulinarische Köstlichkeiten aus den 50-er Jahren: Cheeseburger und Milchshakes! Rollschuh-Girls und Popcorn-Boys bedienen die Gäste direkt am Auto. Der Filmton läuft exklusiv via UKW/FM.

Tickets gibt’s im Vorverkauf auf Starticket und www.cinema-drive-in.ch oder an der Abendkasse.