Automatischer Lohnabzug: Basler Regierung liefert Vorlage

Der Tunnel Schönthal ist in der Nacht von Dienstag, 14. März, auf Mittwoch, 15. März, von 20:30 Uhr bis 05:00 Uhr in Fahrtrichtung Basel gesperrt. Während der Sperrung wird der Verkehr über die Ausfahrt Liestal Nord auf die Rheinstrasse umgeleitet. Grund für die Nachsperrung ist eine Funktionsüberprüfung an der elektromechanischen Einrichtung im Tunnelfahrraum.