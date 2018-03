BENU-Apotheke am Barfi wird umgebaut

Seit den 1980er Jahren gibt es sie schon am gleichen Ort. Nun muss sie totalrenoviert werden. «Der Kundenbereich wird vergrössert und die Warenbewirtschaftung automatisiert», sagt Apothekerin Ruth Reimann gegenüber barfi.ch. Sie leitet die Apotheke seit eineinhalb Jahren und war zuvor während 20 Jahren in der Amavita-Apotheke in der Rebgasse beschäftigt.

Während des Umbaus werden die Kunden im Provisorium auf der Tramhaltestelle vor der Apotheke bedient. «Ohne Einbussen für die Kundschaft», so Reimann, soll der Betrieb während der nächsten zweieinhalb Monate im Container weiterlaufen. Etwas eng wird es hingegen für die vielen Drämmlikunden, die auf das nächste Tram warten. Die Neueröffnung der renovierten Apotheke ist für den 1. Juni geplant.