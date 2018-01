BKB-Eigenheimindex 2018: Nordwestschweiz koppelt sich von übriger Schweiz ab

Aber auch in der Nordwestschweiz sind die Unterschiede markant: Weil sich das Wohneigentum an gesuchten Lagen in den letzten zehn Jahren teilweise um über 40 Prozent verteuert hat, kostet heute ein Eigenheim in einigen Basler Quartieren mehr als doppelt so viel wie beispielsweise in Büsserach (SO).

Wirtschaftsdynamik stimuliert die Nachfrage nach Eigenheim

Im zweiten Halbjahr 2017 stiegen die Eigenheim­preise in der Nordwestschweiz mit 2,4 Prozent mehr als doppelt so stark wie im nationalen Durchschnitt (+1,1 Prozent). Dies ist insofern erstaunlich, als das langjährige Bevölkerungswachstum in der Region tiefer ist als im Schweizer Durchschnitt und gleich­zeitig die Zuwanderung aus dem Ausland sinkt. Ein Grund dafür, dass sich die Eigenheimpreise in der Nordwestschweiz immer mehr vom Landesmittel distanzieren, liegt in der überdurchschnittlichen Wirtschaftsdynamik der Region.

Lage, Lage, Lage…

Nicht nur Basel bleibt als Wohnlage begehrt. Ein erheblicher Teil der dynamischen Preisentwicklung geht auch auf das Baselbiet und das Fricktal zurück. In der Region Nordwestschweiz klafft die Preisschere jedoch immer mehr auseinander. Richard Schlägel, Leiter Immobilienkunden der BKB: “Vor allem in der Nähe von Wirtschaftszentren – insbesondere natürlich Basel – aber auch in Gemeinden mit guter verkehrstechnischer Anbindung sind die Preise in den letzten zehn Jahren um über 30 Prozent gestiegen.“ Damit kostet ein Muster-Einfamilienhaus (7 Jahre alt, freistehend, 550m2 Grundstücks- und 160m2 Wohnfläche) in Grossbasel mit über 1,7 Mio. Franken inzwischen rund doppelt so viel wie beispielsweise im Solothurnischen Bezirk Thierstein.