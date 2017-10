BKB erlangt Spitzenplatz im Klimaschutz

Die in London ansässige Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) beurteilt jährlich die Klimaschutzleistung von Tausenden von Unternehmen weltweit. 2017 verlieh CDP der Basler Kantonalbank erneut Bestnoten für ihre Klimaberichterstattung und die umgesetzten Massnahmen zum Klimaschutz. Damit ist die BKB eine von nur drei Banken in der Schweiz, die diesen Status erreichen.



Ausgezeichnet wird die BKB für die Vollständigkeit und die Transparenz ihrer Klimaberichterstattung. Zudem werden durch CDP die gezielten Massnahmen zur Reduktion der Emissionen gewürdigt. So deckt die BKB ihren gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen und hat bei der Sanierung ihrer Verwaltungsgebäude umfangreiche Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs umgesetzt. Zudem bietet die BKB ihren Kunden eine breite Palette an nachhaltigen Anlageprodukten an, deren Anlagestrategie den Risiken des Klimawandels Rechnung trägt.



CDP erhebt von weit über 6000 börsenkotierten Unternehmen auf der ganzen Welt umwelt- und klimarelevante Daten. Die Daten werden von Investoren, die über 100 Billionen USD an Vermögenswerten repräsentieren, genutzt und in die Unternehmensanalyse einbezogen. Die Relevanz von klimabedingten Risiken und Chancen erlangt bei Investoren im Zusammenhang mit den Klimaabkommen von Paris immer grössere Bedeutung. Mit den von CDP erhobenen Daten können Investoren gezielt Anlagen auswählen, die zur Minderung des Klimawandels beitragen.