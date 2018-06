BKB eröffnet frisch renovierte Filialen in Riehen und der Güterstrasse

Am Montag, 25. Juni öffnet an der Schmiedgasse in Riehen Dorf die BKB-Filiale mit integriertem Private Banking und am Montag, 2. Juli die Filiale an der Güterstrasse in Basel. Anwohner und Kunden können bei Interesse schon im Vorfeld die neuen Filialen besichtigen.

Am kommenden Samstag wird die Basler Kantonalbank zudem in Riehen ein Eröffnungsfest feiern. Unter anderem sollen Marktstände und ein Karussell aufgebaut werden. Eine Woche soll auch die Filiale an der Güterstrasse feierlich eröffnet werden. Dort leider ohne Karussell.