BKW kauft Baselbieter Ingenieurunternehmen

Die Jermann Ingenieure + Geometer AG ist in der Vermessung, Geoinformation und der Raumplanung tätig, wie die BKW am Freitag mitteilte. Das Unternehmen zählt über 90 Angestellte und verfügt auch über Standorte in Liestal BL, Sissach BL und Zwingen BL.

Die Jermann Ingenieure + Geometer AG schreibt auf ihrer Internetseite, die Eigenständigkeit, die Verantwortung und die operative Führung blieben bei der heutigen Geschäftsleitung.

Zum Preis ist Stillschweigen vereinbart worden, wie BKW-Sprecherin Sabrina Schellenberg auf Anfrage mitteilte. Die Übernahme der Jermann Ingenieure + Geometer AG erfolgte per Anfang Jahr.

Das Engineering-Netzwerk der BKW umfasst nun bereits Firmen mit rund 1500 Angestellten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für das Baselbieter Unternehmen ergäben sich durch den Wissensaustausch innerhalb dieses Firmenverbunds neue Perspektiven, sagt die BKW.

Das Baselbieter Unternehmen sagt, es lege mit dem Eintritt in den BKW-Unternehmensverbund den Grundstein für eine langfristige Sicherstellung des Unternehmens.