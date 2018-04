BL: Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen nimmt umgehend Fische vom Markt

Quecksilber (Hg) ist ein toxisches Schwermetall, welches durch natürliche Vorgänge und durch anthropogene Aktivitäten in die Umwelt eingetragen wird. In der aquatischen Umwelt reichert sich zum Beispiel das Quecksilber in den Fischen an und gelangt so als Verunreinigung in die Lebensmittelkette. Fette Raubfische mit langer Lebensdauer sind am stärksten belastet mit Quecksilber, da sie am Ende der Nahrungskette stehen und sich das Quecksilber im Körper anreichert. Die Aufnahme von Quecksilber durch Lebensmittel wie Fisch ist unerwünscht und stellt eine potentielle Gesundheitsgefährdung für den Menschen dar. Im Rahmen einer Kampagne der Kantonalen Laboratorien der Nordwestschweiz sollte die Quecksilberbelastung in Raubfisch untersucht werden.

Resultate

Es wurden 49 Proben verschiedener Raubfische untersucht, überwiegend Meeresfische, aber auch 8 Proben Süsswasserfische. In allen Fischen wurde Quecksilber nachgewiesen. 4 von 49 Proben enthielten zu viel Quecksilber. Für grosse Raubfische wie Thunfisch, Hai und Schwertfisch gilt ein Höchstwert von 1 mg/kg (milligramm pro Kilo) Quecksilber, für die übrigen Fische gilt ein Höchstwert von 0.5 mg/kg Quecksilber. Je eine Probe Thunfisch, Zander, Hai und Schwertfisch überstieg die gesetzlichen Höchstwerte für Quecksilber und musste vom Markt genommen werden.

Die Beanstandungsquote von Quecksilber in Raubfischen (8 Prozent) ist überwiegend abhängig von der Fischart sowie vom Alter und Gewicht des Fisches zum Zeitpunkt des Fischfangs. Die Verantwortung hierfür obliegt den Wirtschaftsakteuren innerhalb der Lebensmittelproduktionskette. Grosse Raubfische am Ende der Nahrungskette enthalten mehr Quecksilber als andere Fische. Thunfisch ist einer der beliebtesten Fische in der Schweiz und wird in grossen Mengen importiert (www.foodaktuell.ch). Dennoch muss ein besonderes Augenmerk auf die Schwermetallbelastung in Raubfischen gelegt werden. Deshalb wird die Kampagne in den nächsten Jahren wiederholt.