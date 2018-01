BL-Psychiatrie-Neubau: Einsprache gegen Gewässerraum-Plan

Unter dem Deckmantel eines sogenannten Pilotprojektes, «testet» Basel-Stadt Ladestationen für E-Autos im öffentlichen Raum. Über Nacht sollen die Elektrofahrzeuge für zunächst mehrere Jahre den Vorzug bekommen. In verschiedenen Wohn-Quartieren werden in den kommenden Wochen Parkplätze für Ladestandorte ganz oder teilweise aufgehoben. Der Kanton gibt vor so für den erwarteten Elektro-Boom vorbereitet sein zu wollen. Auch wenn dieser nach Meinung einer Mehrheit namhafter Experten ausbleiben dürfte. Aber Hauptsache: wieder ein Vorwand um in unserer Stadt weitere der noch bestehenden regulären Parkplätze zu vernichten.