BLKB: Christoph Schär zum Chief Digital Officer und neuen Geschäftsbereichsleiter IT & Services ernannt

John Häfelfinger, CEO, sagt: «Mit Christoph Schär wird eine ausgewiesene und fachlich bestens qualifizierte Führungspersönlichkeit die Geschäftsleitung ergänzen. Er bringt grosse Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation, im Aufbau von agilen Netzwerk-Organisationen sowie in der Beschleunigung und Flexibilisierung der Produktentwicklung mit. Er wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die BLKB im Bereich der Digitalisierung und den damit verbundenen technischen wie kulturellen Veränderungen die richtigen Entscheide trifft. Gleichzeitig danke ich Simon Leumann für sein grosses Engagement. Unter seiner Führung hat der Geschäftsbereich IT & Services in den letzten fünf Jahren wichtige Voraussetzungen für die Zukunft der Bank geschaffen.»

Lebenslauf Christoph Schär

Christoph Schär (42) ist Elektroingenieur ETH und besitzt einen Executive MBA der Universität St. Gallen. Er arbeitet seit 2005 bei der Swisscom AG, zuletzt während zweieinhalb Jahren als Leiter Digital Development. Vorher hatte er verschiedene andere Projektmanagement- und Führungspositionen bei der Swisscom AG inne, unter anderem in den Bereichen Customer-Relationship-Management (CRM) und der Entwicklung von Billing-Lösungen. Als Mitglied von verschiedenen firmenübergreifenden und interdisziplinären Teams hat er die IT-Strategie und Transformation des Unternehmens sowie deren Umsetzung mitverantwortet. Er verfügt damit über ein breites Know-how, um den digitalen Wandel aktiv und erfolgreich mitzugestalten. Christoph Schär ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie in Seltisberg.