BLT für die Zukunft gut aufgestellt

Im 2017 resultierte bei den Fahrgastzahlen ein leichter Rückgang um 0,7 Prozent auf 55,7 Millionen Fahrgäste. Das ist der zweitbeste Wert in der BLT Geschichte.

Die Digitalisierung in der öV-Branche und der Wandel der Gesamtmobilität schritt 2017 weiter vo-ran. Die BLT will diesen Wandel auch in Zukunft in einer führenden Rolle aktiv mitgestalten und In-novationen konsequent vorantreiben. Entscheidend ist und bleibt aber die BLT Unternehmenskultur. Als Dienstleistungsbetrieb ist es ihr oberstes Ziel, eine hohe Kundenzufriedenheit zu erhalten und gleichzeitig zu den produktivsten öV-Betrieben der Schweiz zu gehören.

Ein grosser Treiber der Digitalisierung ist der Vertrieb. 2017 realisierte die BLT zusammen mit der BVB den Release 2.0 der U-Abo-App sowie den neuen U-Abo-Webshop. Über die App Tickets wurden im 2017 über 1,55 Mio. Billette und Mehrfahrtenkarten verkauft. Digitale Hilfsmittel un-terstützen immer stärker auch den operativen Betrieb. Ende 2017 nahm die BLT in einem Tango-Tram ein Kollisionswarnsystem in Betrieb. Damit hält dieses aus der Automobilbranche bekannte Fahrerassistenzsystem erstmals in der Schweiz auch im Trambetrieb Einzug und trägt zur Erhö-hung der Sicherheit bei.

Die Fusion mit der Waldenburgerbahn hat sich nicht nur für die Mitarbeitenden gelohnt, sondern auch für den Kanton Basel-Landschaft. So konnten die Fusionsgewinne in der Höhe von 600‘000 Franken jährlich vollumfänglich weitergegeben werden. Auch jährliche Mehrkosten von einer Million Franken konnten vermieden werden. Ohne Fusion hätte die ehemalige Waldenburgerbahn die Verwaltung um mehrere Fachleute aufstocken müssen. Für das Erneuerungsprojekt der Waldenburgerbahn konnte 2017 eine umfassende Gesamtplanung erarbeitet werden. Die BLT pflegt bei der Projektierung eine intensive Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Behörden und steht mit der Talbevölkerung und dem lokalen Gewerbe in ei-nem engen Dialog. Erste Teilprojekte sind baureif, der erste Spatenstich im Bereich der Haltestelle Talhaus erfolgte am 22. Mai 2018.