BS und BL: Erster Schultag für hunderte von Schülerinnen und Schülern

Kanton Basel-Stadt

Der erste Schultag ist für jedes Kind (und auch für die Lehrpersonen) ein unvergessliches Erlebnis. Und so standen auch heute viele hundert PrimarschülerInnen etwas nervös auf den Pausenplätzen und warteten darauf, dass sie den jeweiligen Klassen zugeteilt wurden.

Zum ersten Mal besuchen in diesem Jahr SchülerInnen eine dritte Klasse der neuen Sekundarschule. Wie schon in den beiden ersten Jahren liegt der Fokus im Unterricht besonders stark auf der Vorbereitung auf den Übertritt in die berufliche Grundausbildung. So werden in diesem Herbst zum ersten Mal gemeinsam mit den nachobligatorischen Mittelschulen Informationsabende für Eltern und Jugendliche durchgeführt. Im nächsten Sommer ist die Umstellung auf das neue Schulsystem mit der dreijährigen Sekundarschule und dem vierjährigen Gymnasium dann abgeschlossen.

Zudem sind verschiedenen Bauprojekte, die gegenwärtig an den Schulen laufen, auf Kurs: In einem Provisorium auf der Voltamatte nimmt die Primarstufe Lysbüchel ihren Betrieb auf. Die Primarschule Erlenmatt startet im neu gebauten Schulhaus ebenfalls mit fünf Primarklassen. Im Gymnasium Bäumlihof läuft die zweite grosse Bauetappe. Und die Fachmaturitätsschule befindet sich wegen der Sanierung ihres Schulhauses planmässig in den temporären Schulbauten auf der Luftmatt.

Kanton Basel-Landschaft

Zwei Abschlüsse

Um dem steigenden Fachkräftebedarf gerecht zu werden, ist entscheidend, dass unserer Arbeitskräfte gut ausgebildet sind und ihre Ausbildung der Nachfrage der Wirtschaft entspricht. Es ist zentral, die in der Berufswahl stehenden jungen Menschen auf diese Thematik hinzuweisen und ihnen alle Möglichkeiten aufzuzeigen. Für schulisch starke und praxisbegabte Lernende ist der Weg der dualen Ausbildung mit Berufslehre und Berufsmatur eine sehr attraktive Alternative zur gymnasialen Matur.

Die Berufsmatur ergänzt die Berufslehre durch eine erweiterte Allgemeinbildung und durch zusätzliches Fachwissen. Monica Gschwind: „Im Rahmen unseres Erfolgsmodells der dualen Bildung halte ich die Berufsmaturität für eine wichtige Säule. Die Absolvierenden verfügen bereits nach 3 bzw. 4 Jahren Berufslehre über zwei Abschlüsse und sind danach topfit für die Arbeitswelt. Diese Ausgangslage ist hervorragend, denn die Wirtschaft ist dringend auf ausgezeichnet ausgebildete Fachkräfte in allen Branchen angewiesen". Die Berufsmaturität ermöglicht einerseits das Studium an einer Fachhochschule oder über den Weg der Passerelle ein Studium an einer Universität, der ETH oder einer pädagogischen Hochschule.

Massnahmen zur Förderung der Berufsmatur

Die Zahl der AbsolventInnen der Berufsmaturität BM 1 während der Lehre ist seit einigen Jahren rückläufig. Mit verschiedenen Massnahmen soll deshalb der Berufsmatur zu grösserer Bekanntheit und breiterer Akzeptanz verholfen werden. Dazu ist einerseits eine Landratsvorlage zur gezielteren Laufbahnorientierung der SchülerInnen in Vorbereitung. Andererseits soll durch eine Flexibilisierung der Berufsmaturität deren Attraktivität sowohl für die Lernenden und als auch für die Betriebe gesteigert werden.

Der Bund hat dazu anfangs 2017 eine Vernehmlassung lanciert und wird 2018 entsprechende neue Rahmenbedingungen als Basis für die kantonale Ausgestaltung festlegen.