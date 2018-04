BSC Old Boys zieht sich aus der Promotion League zurück

Grund für den Entscheid sei die stetig steigernde sportliche Qualität der Liga. Die Suche nach Spielern, die dort noch mithalten können und gleichzeitig einen regionalen Bezug haben, würde sich so als sehr schwierig gestalten. «Vermehrt mussten auswärtige Spieler engagiert werden, als direkte Folge davon schafften immer weniger eigene Junioren den Sprung in die erste Mannschaft», schreiben die Old Boys in einer Mitteilung. «Dieser Umstand ist für einen Ausbildungsverein, als den sich OB definiert, auf Dauer nicht befriedigend.»

Die Situation weiter erschweren würde die Lage, in der sich der BSC befindet: «Der geringe Publikumszuspruch sowie das mangelnde Interesse an einem substanziellen Sponsoring beim BSC Old Boys bildeten die Basis für die jetzige Massnahme.» Der Vorstand habe sich deshalb entschieden auf nächste Saison in die 1. Liga Classic zu wechseln. «Ziel der neuen Strategie ist es, auch als Partner des FC Basel im Bereich Junioren-Spitzenfussball noch vermehrt in die Ausbildung von Junioren zu investieren und wieder mehr eigene Junioren an die Aufgabe in der ersten Mannschaft heranzuführen», erklärt der Fussballclub seine Entscheidung weiter.

«Es ist uns als Verein ein grosses Anliegen, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene beiderlei Geschlechts weiterhin auf der Schützenmatte - auch bewusst im Bereich des Breitensports - eine sportliche Heimat finden.»