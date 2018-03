BScene 2018 blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück

Konzerte

Einmal mehr konnte die BScene halten, was sie verspricht: So haben beispielsweise Brainchild, Echolot und Guy Mandon die Vielfältigkeit der Basler Musiklandschaft aufgezeigt und bewiesen, dass Basel stolz sein kann auf seine Szene. Einen grossen Beitrag dazu leisteten auch der erst zwanzigjährige Zøla mit seinem ersten Auftritt mit Band und Anna Aaron, die aus ihrer selbstbenannten Krise umso stärker auf die Bühne zurückkehrte.

Sehr überzeugend war auch die erste Liveshow der heiss gehandelten Monumental Men, die bereits früh am Abend viele BesucherInnen in die Reithalle zogen.

Die 69 Acts des diesjährigen Basler Clubfestivals boten den BesucherInnen die unterschiedlichsten musikalischen Highlights und sorgten für eine tolle Festivalstimmung.

North. ©Anaïs Steiner

Clubs

Während sich der Festivalfreitag ganz dem Kleinbasel widmete, wurde der Festivalsamstag von Grossbaslern Clubs ergänzt. Basels vielfältige Clublandschaft hat auch dieses Jahr gezeigt, was in ihr steckt. Ausgezeichnete Locations und schöne Bühnen, die Raum für die verschiedensten Konzerte bieten.

MB14. ©Gaspard Weissheimer

Publikum

Die Festivalstimmung, welche die letzten beiden Tage in der Stadt Basel seh- und spürbar war, verdanken die BScene vor allem unseren rund 6'300 FestivalbesucherInnen. So waren an beiden Abenden Leute in den Strassen, von Club zu Club unterwegs, mit dem BScene-Programmflyer in der Hand stets auf der Suche nach der nächsten musikalischen Entdeckung. Während am Freitag nicht ganz so viele BaslerInnen den Weg nach draussen in den Schnee geschafft haben, hat dagegen am Samstag ein grosses Publikum die Clubs und Strassen der Stadt Basel belebt.

Sicherlich hat der Headliner Bilderbuch zum besucherstarken Samstag beigetragen, doch auch diverse regionalen Acts zogen das Publikum an.