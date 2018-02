BScene Clubfestival: Basel rockt, groovt und experimentiert

Der Fokus des ehrenamtlich arbeitenden Basler Clubfestivals BScene liegt zwar auf der regionalen Musikszene, bietet aber traditionell auch nationale und internationale Acts. So werden sich neben Basler Lokalmatadoren Stars und Newcomer aus fast allen Teilen der Schweiz und des Auslands ein Stelldichein geben. Zum Beispiel die Trendsetter «Bilderbuch» aus Wien in der Reithalle der Kaserne, die Kölner «Women» im Hirschi sowie die beiden Basler mit internationaler Ausstrahlung Anna Aaron, ebenfalls in der Reithalle und Baum, der in der Mutter aller Basler Konzertlokale, dem sagenumwobenen Atlantis einheizen wird.

Quantität mit viel Qualität

Das üppige Programm, welches nicht nur Bands und Singer Songwriters sondern auch DJ-Sets beinhaltet, wird gleichmässig über die ganze Stadt verteilt zu geniessen sein. Für experimentierfreudige bietet das Klara im Kleinbasel eine faszinierende dreidimensionale Klangkörperinstallation die durch in alle Richtungen abstrahlende Lichtkörper auch dem Auge überraschende Reize bietet. Fans der Mundartistik werden im Volkshaus bereits zum zehnten Mal mit der fulminanten Grand Beatboxbattle verwöhnt.

Zwei Nächte von Club zu Club

Das BScene Clubfestival findet am 2. und 3. März in insgesamt elf Lokalitäten statt. Als neue Konzertlokale sind dieses Jahr das Des Arts beim Barfüsserplatz und das erst vor knapp sechs Monaten eröffnete Klara in der Clarastrasse in den Katalog der Veranstaltungsorte aufgenommen worden. Nach einer Pause wird dieses Jahr auch das Volkshaus wieder am Start sein. Bei der Auswahl der Clubs achten die Organisatoren des BScene Clubfestivals darauf, dass das Cruisen von Bühne zu Bühne nicht zur Odyssee wird. Darum sind die dazwischen liegenden Distanzen rasch und bequem zu bewältigen. Besonders robuste Nachtvögel können übrigens auf einigen Afterparties bis in die frühen Morgenstunden weiterfeiern.